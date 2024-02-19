聽新聞
test
0:00 / 0:00
創新優質種苗 「百香果組織培養苗」穩定量產技術
有「果汁之王」之稱的百香果，在台灣的栽培面積高達682公頃以上，每年鮮果產量約1.1萬公噸，產值高達8億元，兼具鮮果及加工市場，應用價值高，而為呼應國內百香果栽培業者需求，農業部種苗改良繁殖成開發「百香果組織培養苗」量產技術，搭配特定病原篩檢流程，可穩定生產模式。
種苗場說明，傳統百香果繁殖種苗以嫁接苗為主，但因多年生作物容易因病毒影響植株生長及果品品質，每年均須進行全園種植無特定病毒的健康種苗，來控制病毒病危害，使農民殷切需求優質種苗。
種苗場表示，為此投入開發「百香果組織培養苗」量產技術，利用單節扦插繁殖搭配培養基配方做調整，在不經過癒合組織生成及再生之下，可免除因癒合組織變異所導致的不穩定性，讓瓶內保存及繁殖量產百香果組織培養種苗，避免傳統母本園所造成的外部風險。
種苗場指出，利用組織培養芽體增殖技術，搭配特定病原篩檢流程，可以穩定生產模式，減少因癒合組織產生變異，縮短及穩定種苗生產時間與品質，提供大量組培苗供母本用苗。
種苗場表示，由於百香果受到國內消費者喜愛，農民種植意願高，百香果種苗需求也隨之增加，為滿足果農栽培需求，未來該組培技術將提供種苗產業，串連產業鏈，有意願栽培者及種苗業者可洽詢種苗場相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言