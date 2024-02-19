創新優質種苗 「百香果組織培養苗」穩定量產技術

有「果汁之王」之稱的百香果，在台灣的栽培面積高達682公頃以上，每年鮮果產量約1.1萬公噸，產值高達8億元，兼具鮮果及加工市場，應用價值高，而為呼應國內百香果栽培業者需求，農業部種苗改良繁殖成開發「百香果組織培養苗」量產技術，搭配特定病原篩檢流程，可穩定生產模式。

種苗場說明，傳統百香果繁殖種苗以嫁接苗為主，但因多年生作物容易因病毒影響植株生長及果品品質，每年均須進行全園種植無特定病毒的健康種苗，來控制病毒病危害，使農民殷切需求優質種苗。

種苗場表示，為此投入開發「百香果組織培養苗」量產技術，利用單節扦插繁殖搭配培養基配方做調整，在不經過癒合組織生成及再生之下，可免除因癒合組織變異所導致的不穩定性，讓瓶內保存及繁殖量產百香果組織培養種苗，避免傳統母本園所造成的外部風險。

種苗場指出，利用組織培養芽體增殖技術，搭配特定病原篩檢流程，可以穩定生產模式，減少因癒合組織產生變異，縮短及穩定種苗生產時間與品質，提供大量組培苗供母本用苗。