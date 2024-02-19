快訊

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

俄軍攻下烏東門戶：烏軍撤退 拜登保證600億美元援助

台糖瘦肉精疑雲 盧秀燕：希望不要變成懸案

中央社／ 台中19日電
台糖肉片瘦肉精疑雲，對於遭質疑是政治千面人事件，台中市長盧秀燕（中）表示，希望中央協助早日釐清真相，不要變成懸案。記者劉柏均／攝影
台糖肉片瘦肉精疑雲，對於遭質疑是政治千面人事件，台中市長盧秀燕（中）表示，希望中央協助早日釐清真相，不要變成懸案。記者劉柏均／攝影

台糖肉片瘦肉精疑雲，對於遭質疑是政治千面人事件，台中市長盧秀燕今天表示，希望中央協助早日釐清真相，不要變成懸案；不管是立法院或台中市議會黨團要求說明，市府都會派主政專責官員說明。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅數值超標，後續農業部檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出，只有在市府抽驗的這盒肉片檢出瘦肉精，綠營質疑這是政治千面人事件，還有綠營立委要求盧秀燕到立法院說明。

盧秀燕今天出席西屯中央公園好宅動土典禮，對此接受媒體聯訪表示，市府的立場就是希望早日釐清真相，維護大眾食安，一抽檢完就要求立刻下架，儘量避免更多人吃下肚。有一分證據說一分話，檢驗出來必須據實向社會大眾報告，不能吃案，所以必須向社會大眾說明。

盧秀燕指出，台中市食安在議員支持下是全國最嚴格的，檢驗量也是全國最大的，秉持這樣的精神確實保護大眾食安，希望釐清真相，而源頭是台糖國營事業，希望中央儘速追查為何會發生，早日釐清真相。

盧秀燕說，不管台中市議會黨團或立法院希望進行說明，市府都會派負責檢驗及主政專責官員出面說明，協助早日釐清真相，也希望此個案不要變成懸案，能早日釐清真相，維護大家食安。

至於綠營立委要求她到立院說明是否為政治操作，盧秀燕強調，她不會這樣想，因為食安是由食安處負責，第一線檢驗人員最清楚，也最了解及最能說明，食安處長及衛生局長都會說明，讓最了解真相及檢驗人員出來向社會大眾說明，是追求專業最能釐清真相的方法。

盧秀燕 食安

延伸閱讀

影／瘦肉精案「千面人」政治綁架？盧秀燕促中央速查 個案不要變懸案

民眾黨團：對召委位置不強求、盧秀燕立院備詢不是不能

民進黨要盧秀燕立法院備詢 謝龍介：若賴清德當年有來 盧就會來！

藍喊盧秀燕赴立院備詢瘦肉精「有權責問題」 綠議員舉這條憲法反駁

相關新聞

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開...

好天氣到周三後變天 元宵迎雨再轉涼西半部下探14度

暖熱好天氣一路到周三，中央氣象署今天表示，周四起明顯變天，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨轉涼，周五後北部高溫跌破20度...

影／豆乾包裝袋裡有老鼠「乾」 德昌公司稱賣給高雄包裝廠自行包裝

台南市民吃豆乾，發現袋裡竟有老鼠乾屍，豆乾為台中一家食品公司生產。台中市衛生局接獲通報，上午前往生產豆乾的德昌公司稽查。...

開學季男童「多重病毒感染」流感疫苗缺貨？ 羅一鈞說明

春節連假過後呼吸道疾病升溫，不分新冠肺炎、流感、腺病毒、黴漿菌感染，臨床醫師都明顯感受到病患的增加，甚至有孩童一次中「A...

年後疫情升溫2成 醫：有兒童喉嚨化膿「整片黃通通」

春節連假過後，呼吸道疾病疫情開始升溫，臨床醫師表示，不僅新冠肺炎，流感、腺病毒、黴漿菌等呼吸道疾病也通通增加，現在雖然尚...

衛福部10家部屬醫院今與台大簽意向書 台大院長吳明賢這樣說

衛福部10家部屬醫院，今正式與台大醫院簽署醫療合作意向書。衛福部醫福會執行長林慶豐表示，台大醫療體系涵蓋全國城市及偏鄉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。