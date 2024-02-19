知名連鎖餐飲乾拌麵稽查不合格 成分標示違規

食藥署今天公布最新調理速食麵乾製品製造業稽查專案結果，查核產品外包裝標示，6件產品不合格，包含連鎖餐飲業漢來美食的「來拌麵」，因成分未依規定標示遭罰新台幣3萬元罰鍰。

衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「112年調理速食麵乾製品製造業稽查專案」，針對調理速食麵乾製品製造業者原料來源、製程管控、產品標示等進行稽查並抽驗相關產品及原料，以確保產品品質符合食品安全衛生管理法相關規定。

衛福部今天透過新聞稿說明，這次專案總計查核56家業者，查獲部分業者登錄資訊及食品良好衛生規範準則（GHP）未臻完善，皆已限期改正完成；抽驗154件麵體、乾燥蔬菜包、調味粉包及其相關原料等檢驗環氧乙烷及磷化氫殘留，皆符合規定。

查核101件產品外包裝標示，其中6件產品標示與規定不符，主要缺失為內容物成分未完全展開或未依其含量多寡由高至低分別標示。食藥署副署長林金富今天告訴中央社記者，依據食品標示規定，以餅乾為例，如成分有麵粉、青蔥、藜麥粉，當麵粉占比最多就要寫第1個，依此類推。

這次產品外包裝標示不合格名單，包含高雄市鳥松區漢來美食股份有限公司的「來拌麵椒麻醬香（五辛素）」，林金富表示，這項產品同樣是標示成分未依含量多寡由高至低分別標示，是半年首次違規，將列入加強稽查對象，高雄市政府衛生局依法裁處3萬元罰鍰。

另外，查獲1家業者存放2件逾期半成品，為華山興企業有限公司德崙廠的「當歸粉包」有效日期為111年12月1日，及「麻油包」有效日期111年11月29日，台南市政府衛生局以違反食安法第15條規定，裁處6萬元罰鍰。