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日月潭九蛙全露！配合春耕供灌到3月底 最低達742公尺

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
春節期間日月潭九蛙疊像全部現身，引起民眾關注是否缺水，上午不少遊客前往觀看。記者黑中亮／攝影
春節期間日月潭九蛙疊像全部現身，引起民眾關注是否缺水，上午不少遊客前往觀看。記者黑中亮／攝影

春節期間日月潭九蛙疊像全部現身，引起民眾關注是否缺水，昨天日月潭水量只有81.5%，今天抽蓄回到85.38%，台電公司表示，上月起開始執行春耕灌溉作業，是水位調節的正常現象，並非表示缺水。

大觀電廠指出，日月潭水庫晚上供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，白天再將水源抽回日月潭，因此九蛙全部露身，是為水庫抽蓄發電的正常操作過程。

中水分署表示，自去年11月至迄今，日月潭水庫集水區降雨量僅約歷年平均7成，目前已開始每日監看調度，下游灌溉及民生用水均優先使用濁水溪川流水，盡量將水資源蓄存於水庫，目前日月潭水庫有效蓄水率仍在8成以上，供水及碼頭營運正常。

台電大觀電廠說，九蛙露出數量屬日月潭水庫抽蓄發電的正常景像，並配合中水署調度一期春耕供水，日月潭從1月起，上旬放水每秒10公噸，中旬15公噸，下旬起20公噸，每天供水172.8萬噸，會維持到3月下旬才會調整回正常供水，目前即使九蛙疊像全部露出時，日月潭蓄水量仍約8成。

副廠長洪文龍表示，預估日月潭今年枯水期最低水位會到742公尺，春耕初期會從霧社水庫來補充水量，盡量控制水位在745公尺以上，未來希望老天爺能幫忙下雨，但也請民眾持續節約用水，珍惜水資源。

台電 日月潭 水庫

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