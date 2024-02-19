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年後疫情升溫2成 醫：有兒童喉嚨化膿「整片黃通通」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林應然表示，過完年後不分大人、小孩，呼吸道疾病患者確實有增加，而現在民眾多不注重防疫，勤洗手、戴口罩等措施預防相當有限，一但有感染症狀，務必趕緊就醫，避免發生重症。；示意圖。本報資料照片
林應然表示，過完年後不分大人、小孩，呼吸道疾病患者確實有增加，而現在民眾多不注重防疫，勤洗手、戴口罩等措施預防相當有限，一但有感染症狀，務必趕緊就醫，避免發生重症。；示意圖。本報資料照片

春節連假過後，呼吸道疾病疫情開始升溫，臨床醫師表示，不僅新冠肺炎，流感、腺病毒、黴漿菌等呼吸道疾病也通通增加，現在雖然尚未開學，但許多小朋友在春節期間返鄉，家庭群聚事件相當多，感染情形增加一至兩成。

疾管署發言人羅一鈞先前預估，疫苗打氣並不踴躍，春節過後、開學後新冠疫情將開始上升。如今適逢春節後開學之際，第一線醫師明顯感受到呼吸道疾病疫情的升溫。

新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師戴裕霖表示，過年期間不僅流感、新冠肺炎的患者有增加，腺病毒、黴漿菌感染的患者也不少，臨床觀察與過年南來北往、家庭群聚較為相關；過年期間則因為天氣較為濕冷，氣喘相關疾病的患者也在過年後紛紛前來就醫。

「呼吸道疾病整體增加一至兩成。」戴裕霖說，雖然尚未受到開學同儕群聚影響，但相關的過年期間小朋友跟著家人返鄉，被大人或同年齡親戚傳染的個案也不少，目前大部分都是輕症居多。

「今天就有看到小朋友罹患腺病毒。」基層醫療協會理事長、開業醫師林應然說，這位小朋友已經發燒4、5天了，喉嚨化膿相當嚴重，整片都是黃通通的，相當痛苦，連吃東西都很難受，一直吐，只能建議吃點冰涼、甜一點的食物，舒緩疼痛感。

林應然表示，過完年後不分大人、小孩，呼吸道疾病患者確實有增加，但上升幅度仍略低於過年前的那波疫情，而現在民眾多不注重防疫，勤洗手、戴口罩等措施預防相當有限，一但有感染症狀，務必趕緊就醫，避免發生重症。

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