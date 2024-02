2024國際書展2月20日登場 揭秘文青必訪的十大獨立書店

十大特色獨立書店

2024台北國際書展將於2月20日至25日在台北世貿一館登場,本屆書展國內外作家雲集,有鐵粉必追的吳明益、白先勇、龍應台;也有國內外「童書大師」匯聚,如日本的宮西達也、台灣的幾米等。如果國際書展期間,讀者無法到現場共襄盛舉,也可以前往鄰近縣市的獨立書店沈浸書香世界。

比較《DailyView網路溫度計》4年前調查「獨立書店」的網路聲量,這次青鳥書店躍居第一名,紀州庵文學森林與中央書局衝進前三名,今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,統計整理出十大熱門獨立書店,除了青鳥書店、紀州庵文學森林以外,你有猜到還有這些書店上榜嗎?

image source:FB/青鳥 Bleu&Book





No.10 或者書店

地址:新竹縣竹北市文興路一段123號

或者書店位於竹北高鐵特區的新瓦屋客家文化保存區內,以分散式美術館的營運概念,打造出擁有獨立書店、蔬食餐飲、工藝櫥窗及生活選品等多方位經營的書店。一樓是書店和閱讀區,二樓則是蔬食咖啡廳,可以享用到蛋奶素的餐點、手沖咖啡和甜點蛋糕。或者,是鴻梅文創以大新竹地區為起點,打造的人文美學品牌,包含或者書店、或者蔬食、或者新州屋等。

或者書店選書以「營造、網絡、橋樑、幸福的動力、意義的流浪、回歸」等六大分類,為人生不同階段的閱讀提供線索。不少旅客假日會造訪或者書店,有網友表示,「好讚的書店」、「好美的書屋」;還有人認為,「文青風放鬆心情的好地方」、「身心靈的饗宴」。

image source: FB/或者書店

No.9 見書店

地址:基隆市仁愛區仁二路236號

見書店坐落於基隆港邊,店內以水藍色為設計主題,選書以海洋文化、台灣歷史、國族認同為主,期盼能有更多人對自己的國家有更深層的認識。見書店老闆陳顥樺認為,從海洋的角度來看台灣土地所發生的一切事情非常地重要。見書店招牌下的「Sea to see, to see the city.」,希望藉由書店讓讀者有機會更認識所居住的這座島嶼、這片海洋,以及這一個港灣城市。

基隆市長謝國樑2023年兌現24小時書店政見,與見書店創辦人陳顥樺、楊雅萍夫妻一同宣布見書店每週五至週日24小時營業,成為基隆首家24小時營業書店。有PTT網友表示,「晚上多一個去處,不錯」、「24小時書店一直是台北享譽國際,獨特的文化風景」。

image source: FB/見書店

No.8 左轉有書

地址:台北市中正區鎮江街3-1號

左轉有書是台灣唯一的社會運動主題書店,他們深信台灣的生命力與蓬勃的社會運動交織,因此舉辦超過1600多場的社會議題講座,同時在第一線目睹在台灣做 NGO(非營利組織)有多難,發現募款更難,因此每月贊助2至3場的場地費,免費提供「暢所欲言」、「為所欲為」的空間。

左轉有書與「 聲援富察連署⼯作⼩組」2023年舉辦講座,邀請具中國工作經驗的記者胡采蘋探討加深服貿交流,對台灣的利弊。胡采蘋認為,服貿等於是發簽證給中國人的大好管道,讓中國從各行各業送人進來、佔領台灣,像是特洛伊木馬屠城。有網友表示,「希望富察早日平安歸來」、「條約不能調整嗎? 一定要照單全收 ? 應該謹慎多討論細節」。

image source: 左轉有書TouatBooks官網

No.7 晴耕雨讀小書院

地址:桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30衖90號

晴耕雨讀小書院是一家以「生活風格」為主題的紅磚老屋改建書店,書院創辦人洪毓穗因嚮往三國時代諸葛亮「晴天耕作、雨天讀書」的生活理念,於是成立了晴耕雨讀小書院,鼓勵大家努力工作之餘,也能好好生活,順應自然的生活節奏。書院提供飲食、旅行等類型的書籍,也有明信片以及獨立刊物,不定期舉行讀書會、講座,並設有座位區提供茶點服務。

2023年末,洪毓穗於晴耕雨讀小書院粉專貼文指出,「要說閱讀給我帶來了什麼好處,我覺得讀書讓我很快樂,也讓我變成更好的人,這麼好的東西,我很想分享給更多人。」不少讀者留言表示,「感謝妳微小的光卻溫暖了大大世界裡的人類」、「好喜歡小書院的存在,它真的溫暖了好多人的生命」。

image source: FB/晴耕雨讀小書院

No.6 燦爛時光

地址:新北市中和區興南路一段135巷1號

燦爛時光成立於2015年,以蒐集、提供民眾借閱東南亞主題書籍為主,並舉辦東南亞相關藝文活動、提供東南亞語言學習場地。燦爛時光借閱書籍的方式為「三不一堅持」,不同於書店,這裏只借不賣;不同於圖書館,這裏借期無限;不同於租書店,這裏全額退還押金。為了讓前後讀者透過書籍交流、感受彼此的溫度,燦爛時光堅持讀者有權在書籍上畫記號或寫心得。

民進黨關注移工權益,中常會邀請燦爛時光負責人張正以「東南亞移工在台灣的燦爛時光」為題進行專案報告,民進黨主席賴清德表示,未來民進黨會努力保障移工的勞動尊嚴,並且深化台灣社會多元族群間的包容及尊重。 有PTT網友質疑,「台灣勞工呢?」、「但是陸配不在此範圍」。

image source: FB/燦爛時光

No.5 女書店

地址:台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓

女書店成立於1994年,由一群婦女運動工作者、關心性別平等議題的人們共同催生而成,是華文地區第一家女性主義專業書店,希望提供一個看見女性書寫、聆聽女性聲音、交流女性經驗的自在空間。因此女書店收集中文地區最完整的女性、性別議題圖書與影音產品。

女書店希望為女性、同性戀者等「相對受壓迫」的族群,創造一個可以凝聚力量、自由揮灑的空間。所以很多女性在此舉辦相關活動,2023年陽明交大教授林志潔宣傳新書《法律有關係》,分享女性主義法社會學的案例,獲得網友讚賞,「謝謝老師總是用實例分享深奧的法律演變,說明淺顯易懂」。

image source: FB/女書店

No.4 三餘書店

地址:高雄市新興區中正二路214號

三餘書店成立於2013年,是高雄第一家以人文閱讀、生活創意以及藝術表演為主題的獨立書店, 「三餘」之名出自《三國志》中「冬者歲之餘,夜者日之餘,陰雨者晴之餘」,指冬天夜晚雨天,3個讀書的閒餘時間,意指讀好書要抓緊閒餘的時間,英文名TaKa0o則是高雄的歷史舊名「打狗」。

鄭南榕基金會「自由紋理:探索在地Nylon足跡」全國巡展最後一站在三餘書店開幕,高雄市長陳其邁指出,透過鄭南榕相關展覽,不僅能讓年輕人了解過往歷史,也能讓大家了解台灣爭取民主自由之路艱難。對此,有PTT網友表示,「可以不要消費死者嗎?」、「鄭南榕沒了民進黨的造神,就是縱火犯」。

image source: FB/三餘書店

No.3 中央書局

地址:台中市中區臺灣大道一段235號

中央書局創立於1927年,曾是全台最大的漢語書局,是當時的文化藝術重鎮,也是許多老台中人的回憶,1998年熄燈,又在2020年重新開幕。中央書局外觀是米白色的日治時期和洋混合風格建築,為三層樓高的半圓弧形建築,內部設計上保留採光最好的區域設置為座位區,結合咖啡廳及工藝選品,也有親子館及童書區,適合一家大小到此消磨時間。

中央書局不只是書店,也是文學廚房,甚至菜單都是文學家們所設計,例如文學家蔣勳設計的「五行九宮蔬食套餐」。此外,中央書局2023年還邀請到作家馬世芳以及廚師阿洸師,以「人生閱歷」為題,創作兼具故事、視覺與風味的全新菜單,有網友表示,「每道料理都是滿滿的故事與生活痕跡」。

image source: FB/中央書局

No.2 紀州庵文學森林

地址:台北市中正區同安街107號

建於1917年,紀州庵的主樓於1994年遭到祝融吞噬,今僅存離屋為台北市定古蹟,小說家王文興曾居於此,是作品《家變》的部分場景所在地,鄰近爾雅、洪範兩家文學出版社。紀州庵文學森林是一棟透天獨立三層主建築,一樓有文創書店、茶館以及文學沙龍,與一旁修復完成的古蹟紀州庵遺址相互輝映,是台北市第一個以文學為主題的藝文空間。

紀州庵平日除了古蹟導覽、各項藝文活動以外,旁邊的紀州庵文學森林還有展覽、書店、茶館以及各項藝文相關課程講座可以參與。有網友表示,「紀州庵日式建築美」、「古色古香」;還有人認為「喧囂城市裡讓人沉靜的好地方」、「寫生的好地方」。

image source: FB/紀州庵文學森林

No.1 青鳥書店

地址:基隆市中山區中山一路189巷135號(太平青鳥)

青鳥書店擅長創造設計感的空間體驗和活動設計,選書種類以時尚生活、人文社會、藝文等為主,目前共有4間分店,不同分店各具特色,其中位在華山文創園區的「華山青鳥」是第一間店,室內挑高的清水模建築設計搭配懸掛的大型乾燥花束,宛如一座都市秘密花園;而信義區四四南村的「南村劇場青鳥有設計」,融合劇場、閱讀、設計、餐飲,白天是擁有6000本主題藏書和上百件設計商品的書店,到了夜晚則搖身一變,變成推廣台灣新劇團的新秀劇場;另外,基隆的「太平青鳥」有著面對基隆港最佳海景第一排視野。

不少人會趁休假前往太平青鳥,有網友認為,「全台最美的看海書店」、「超美」;還有人表示,「平日來沒什麼遊客」、「整體的裝潢設計不錯」。

image source: FB/太平青鳥

分析說明:

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供,分析時間範圍為2023年02月13日至2024年02月14日,共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『獨立書店』相關文本進行分析,並根據網友就該議題之討論,作為本分析依據。

本文所調查之結果,非參考投票、民調、網路問卷等資料,名次僅代表網路討論聲量大小,不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統