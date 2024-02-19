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賈新興：元宵節這些地方會下雨 下周冷氣團報到

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
把握這幾天好天氣，周四晚上受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。本報資料照片
把握這幾天好天氣，周四晚上受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。本報資料照片

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，全台22日中午前天氣穩定，日夜溫差大，22日晚上受東北季風影響，24日元宵節北海岸、基隆至東北角及宜花東仍有零星短暫雨，25日中午後受冷氣團影響，23日至28日桃園以北及宜蘭偏濕冷。

賈新興指出，明後兩天除花東及恆春半島多雲偶飄毛毛雨，其他地區天氣穩定。周四22日午後北部及宜花東轉多雲零星短暫雨，晚上受鋒面接近及東北季風影響，22日晚上至23日中午前，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

賈新興指出，24日元宵節北海岸、基隆至東北角及宜花東仍有零星短暫雨，25日至27日北北基及宜花東有零星短暫雨，25日中午後受冷氣團影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，28日北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。

賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

元宵節 冷氣團 賈新興

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