聽新聞
test
0:00 / 0:00
賈新興：元宵節這些地方會下雨 下周冷氣團報到
把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，全台22日中午前天氣穩定，日夜溫差大，22日晚上受東北季風影響，24日元宵節北海岸、基隆至東北角及宜花東仍有零星短暫雨，25日中午後受冷氣團影響，23日至28日桃園以北及宜蘭偏濕冷。
賈新興指出，明後兩天除花東及恆春半島多雲偶飄毛毛雨，其他地區天氣穩定。周四22日午後北部及宜花東轉多雲零星短暫雨，晚上受鋒面接近及東北季風影響，22日晚上至23日中午前，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。
賈新興指出，24日元宵節北海岸、基隆至東北角及宜花東仍有零星短暫雨，25日至27日北北基及宜花東有零星短暫雨，25日中午後受冷氣團影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，28日北海岸、基隆至東北角及宜花東有零星短暫雨。
賈新興也說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言