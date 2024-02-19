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好天氣到周三後變天 元宵迎雨再轉涼西半部下探14度
暖熱好天氣一路到周三，中央氣象署今天表示，周四起明顯變天，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨轉涼，周五後北部高溫跌破20度。周六元宵節，西半部低溫下探14度、花東地區16度；迎風面桃園以北短暫雨，提醒賞燈攜帶雨具備用。
中央氣象署預報員李孟軒指出，今天至周三，各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨；此外，北部山區明、後兩天也有零星降雨。周四起，鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨。
他說，今天北部高溫28度、中南部30至32度、花東地區26至28度，各地低溫18至20度，西半部留意日夜溫差大。
周四隨著鋒面逐漸南下，溫度漸降；周四晚上到周五，北部落差10度，周五北部白天高溫僅17至18度，其他地區氣溫也會下降。周六西半部低溫14至16度、花東地區16至18度。
李孟軒提醒，周四前，金馬地區易有霧，西半部在夜晚清晨也有局部霧情形；此外，周三北部地區出現霧的情況，可能持續至上午，留意影響能見度。
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