好天氣到周三後變天 元宵迎雨再轉涼西半部下探14度

暖熱好天氣一路到周三，中央氣象署今天表示，周四起明顯變天，鋒面通過，東北季風增強，北東轉雨轉涼，周五後北部高溫跌破20度。周六元宵節，西半部低溫下探14度、花東地區16度；迎風面桃園以北短暫雨，提醒賞燈攜帶雨具備用。

中央氣象署預報員李孟軒指出，今天至周三，各地天氣穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨；此外，北部山區明、後兩天也有零星降雨。周四起，鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨。

他說，今天北部高溫28度、中南部30至32度、花東地區26至28度，各地低溫18至20度，西半部留意日夜溫差大。

周四隨著鋒面逐漸南下，溫度漸降；周四晚上到周五，北部落差10度，周五北部白天高溫僅17至18度，其他地區氣溫也會下降。周六西半部低溫14至16度、花東地區16至18度。