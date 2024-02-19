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慎入！4歲女玩「筆」割破眼球 真身竟是這利器 醫生︰孩童勿用

香港01／ 撰文：田中貴
女童受傷情況的正式醫學名稱是「角膜鞏膜撕裂傷」，傷者需要緊急進行全身麻醉手術。（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」圖片）
女童受傷情況的正式醫學名稱是「角膜鞏膜撕裂傷」，傷者需要緊急進行全身麻醉手術。（facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」圖片）

家中有孩子，記得要收好利器！台灣1名醫生日前分享個案，指1名4歲女童以為鎅刀（美工刀）是「筆」，於是手持鎅刀玩弄，卻不慎割傷眼睛，左邊眼球被割傷破裂，需要進行緊急手術。醫生提醒可以用安全剪刀代替鎅刀，呼籲家長勿讓孩童自行使用鎅刀。

急診兒科醫師黃士倫在facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」交代個案，指1名4歲女童見到胞姐的鎅刀（美工刀），以為是筆，不知危險下持刀玩耍，結果不小心割傷眼睛。

母親大驚將女兒送院，初步顯示左邊眼球已經變形破裂，正式醫學名稱是「角膜鞏膜撕裂傷」(Corneoscleral full-thickness laceration)，需要緊急進行全身麻醉手術，以便修補眼球，幸術後相信情況沒有大礙。

黃指出，鎅刀（美工刀）非常危險，「勿讓孩童自行使用」，市面有安全剪刀，功能上和鎅刀（美工刀）大致相同，另外，有另1名5歲妹妹亦被姐姐的鉛筆劃傷眼睛，同樣造成眼球破裂，需要進行緊急手術，家長「要好好跟孩子說，只要是尖銳物品，都別對著眼睛」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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