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罹肝癌積極治療72歲跑完半馬 醫讚：肝炎患者模範生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
72歲王先生是慢性Ｂ型肝炎患者，去年10月重返最愛的馬拉松賽場，完成跑半馬的夢想。圖／澄清醫院中港分院提供
72歲王先生是慢性Ｂ型肝炎患者，去年10月重返最愛的馬拉松賽場，完成跑半馬的夢想。圖／澄清醫院中港分院提供

72歲王先生是慢性Ｂ型肝炎患者，曾兩度遊走鬼門關，但他因及早發現、積極治療，去年10月重返最愛的馬拉松賽場，完成跑半馬的夢想。澄清醫院中港分院副院長黃仁杰稱讚說，王先生23年來從未缺席每一次的回診追蹤，並配合治療，如今看到他身體康復，還能跑半馬感到很欣慰，堪稱「肝炎患者模範生」。

家住彰化的王先生23年前因肝指數異常，GPT指數曾從300飆升到700，中港澄清醫院胃腸肝膽科醫師黃仁杰收治後，抽血檢驗確認是B型肝炎引起，住院治療後持續服用抗病毒藥物，穩定控制慢性肝炎，爾後23年來持續往返彰化與台中定期追蹤。

黃仁杰說，慢性B型肝炎若抽血GPT數值超過正常上限5倍，就稱為慢性B型肝炎合併急性發作，有少數病人不幸快速轉變成猛爆性肝炎，也會出現黃疸、凝血功能異常，病人若出現疲倦、胃口不好，甚至眼睛變黃，或是小便變成濃茶顏色，就得盡速就醫。

王先生又在5年前的回診檢查中，經腹部超音波發現肝癌，所幸因及早發現為第一期，當時腫瘤僅2公分，立即安排手術治療，復原良好，術後持續服用抗病毒藥物至今，並且規律每3個月回診追蹤，情況穩定未再復發。

王先生說，他退休後養成早睡好習慣，最大興趣就是慢跑，參加馬拉松賽事，日前更完成了跑半馬的夢想，藉此鼓勵同為病友要配合醫囑、定期追蹤，才能重拾美好生活。

黃仁杰說，引起肝炎的主要原因，和長期喝酒、病毒傳染、濫用藥物等都有密切關聯。所謂的肝病三部曲，指的就是從肝炎、肝硬化，最後演化到肝癌的進程，肝臟被稱為沉默的器官，即使肝發炎也沒有明顯的症狀，如果沒有定期追蹤，被診斷肝癌常常都是晚期了。

他說，B型或C型肝炎患者，應定期每6個月追蹤一次，肝硬化及肝癌痊癒的患者更要每3個月定期檢查，即使發現癌細胞，也能即時在腫瘤小於3公分就盡速治療，才有利預後，保護肝臟健康。

B型肝炎 馬拉松 黃仁

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