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今「雨水」逾30度 周四北東轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
這幾天各地天氣大致穩定，高溫可逾30度，但早晚溫差大。本報資料照片
這幾天各地天氣大致穩定，高溫可逾30度，但早晚溫差大。本報資料照片

把握好天氣，今天是24節氣中的雨水，各地高溫逾30度，到周三前各地天晴氣溫偏暖，周四鋒面通過，北、東部轉雨氣溫下降。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出， 今天至周三持續受高壓迴流東南至偏南風影響，迎風側的東部雲量有時比較多，或偶有些地形降雨，影響零星，整體還是有陽光露臉。背風側的西部，天氣晴朗，早晚恐有局部霧或低雲，可能影響能見度，也要注意有時空氣品質不佳。

林孝儒說，各地白天高溫可接近或達30度以上，不過清晨夜晚由於輻射冷卻影響，各地平地低溫可能下探15-19度，日夜溫差大。

林孝儒說，周四隨鋒面下半天通過到東北季風南下，天氣會轉變，上半天為鋒前南風環境，天氣仍較晴朗穩定，氣溫偏暖，但下半天將隨鋒面通過後至周五受東北季風影響，北部及東部轉為陰雨，氣溫明顯下降轉涼；中南部天氣沒有太大改變，仍晴時多雲，但氣溫稍降，白天不再那麼溫暖，早晚更有些涼意，要到周末隨東北季風減弱，氣溫及降雨才再回升及減緩。

林孝儒指出，周五至下周前期有機會受冷空氣接續南下，逐漸轉冷，是否一波波降溫更為明顯，值得持續觀察。 

東北季風 氣溫

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