白天暖熱、夜涼如水！這天北台轉涼 吳德榮：下周恐冷氣團報到

曾是朱宗慶打擊樂團二團團員的黃于慈，自小就被家裡栽培學音樂，又再赴美念音樂碩士、博士，甚至還拿全額獎學金，但就在博士學位拿到手時，面臨美國經濟蕭條，很難找到全職工作，學音樂的前夫工作也不穩定，她不得不到處兼職，讓雙胞胎女兒生活好一些。已經瀕臨窮途末路的她，在機場賣化妝品遇上貴人，她一腳踏進航空業當空姐，此後一路開掛，更在41歲時考進世界前三大航空公司聯合航空，台籍女機師的美國追夢之旅，她是怎麼辦到的？

2024-02-19 08:00