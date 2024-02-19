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白天暖熱、夜涼如水！這天北台轉涼 吳德榮：下周恐冷氣團報到
冬天先不要收，春天天氣變化大，還會冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起至周四「白天暖熱、夜涼如水」，各地高溫逾30度，周四傍晚起北台變天轉涼，下周恐有冷氣團。
吳德榮指出，今日起至周四白天、受「高壓迴流」影響，連日晴朗穩定，為「白天暖熱、夜涼如水」，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧，應注意即時訊息。今日各地區氣溫：北部16至31度，中部16至32度，南部16至33度，東部16至32度。
至於周四傍晚「微弱鋒面」掠過、「東北季風」逐漸南下，迎風面雲量增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。吳德榮說，周五(23日)白天起至下周二(27日)持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率。
周五北台氣溫明顯下降，高溫不及20度，天氣濕涼微冷，其他地區氣溫略降，影響相對較小；周六、下周日(24、25日)冷空氣減弱，氣溫略升，迎風面降雨稍緩。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日晚起冷空氣增強，氣溫再降、再轉冷；下周一(26日)晚、周二(27日)晨氣溫降至最低時，各國的模擬有符合「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率，但模式都還在調整中，應持續觀察。
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