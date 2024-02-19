研究發現 癌友輸血 復發、轉移率高

血不夠用，台灣經常鬧血荒，專家認為，能不輸血是最好的，研究證實，與沒有輸過血的癌友相較，血液中存有其他人血的患者，長期復發率及轉移發生率較高，腦出血風險也明顯增加。

嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福，於去年下半年推動「病人用血管理」（PBM），他表示，二○○九年兒子當時為十五歲國中生，一天感到左手腕關節疼痛，疼痛症狀遲遲未能好轉，抽血檢查確診為血癌；治療一年，最後透過骨髓移植手術成功治癒。但治療過程中多次輸血，每一次輸血都增加體內抗體，提高骨髓移植失敗機率，他因而開始重視正確用血等議題。

林真福說，當時兒子與一名廿多歲女子骨髓配對成功，所幸當時對方並未懷孕，否則可能產生抗體，增加骨髓移植後的排斥風險。

「臨床用血有一個很大的問題，就是醫師不知道節約用血。」林真福說，如果醫師在為病人輸血前，更為謹慎，反覆檢視輸血的必要性，就可以減少輸血所產生的抗體，降低發生併發症的風險，這也正是推動「病人用血管理」（PBM）的重要性。

一位不具名的臨床外科醫師指出，「捐血一袋、救人一命」口號琅琅上口，讓不少病人認為輸血會讓身體更有元氣，而主動提出輸血要求，而醫師心想，血液庫存很多，或避免被提告就同意了，基於醫師的醫療專業，應該勇於拒絕「不適當的輸血」。

嘉義大林慈濟醫院於去年九月針對手術患者執行病人用血管理，與去年一至三月相較，每月平均減少用血八十一袋，為醫院節省支出七萬多元，最重要的是，減少輸血對病人病情並無影響。