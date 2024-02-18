國血國用4／兒子罹血癌 林真福發願推動PBM幫助更多人

嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福，於2015年開始在院內推動「病人用血管理」（PBM），之所以如此重視血液管理，原因是2009年時，發生了重大事件，「兒子罹患血癌了」。林真福說，兒子治療了約一年時間，最後進行骨髓移植手術，成功治癒、康復，但過程歷經多次輸血，每次輸血都增加體內抗體，恐增加骨髓移植失敗機會，因此，對血液議題十分重視。

林真福回想，2009年，兒子當時15歲是一名國中生，有天感到左手腕關節疼痛，但他正在忙著準備專科醫師考試，起初沒有特別注意，就讓孩子服用止痛藥，但疼痛症狀沒有好轉，還記得，就在考試完當天，接到兒子的電話，直說手好痛。

「當下感覺事情不妙，因為兒子很少喊痛。」林真福說，立即帶著孩子就醫，經抽血檢查證實為罹患血癌，但做父母的，即便自己是醫師，面對孩子罹癌，也像一般人一樣出現否認期。聽到兒子罹癌當下，林真福立即說，「不可能啦，這只是嚴重的感染」，還記得負責診斷是他醫學系的學弟，對方說：「學長，我很確實的告訴你，這就是血癌」。

林真福兒子經檢查，確定罹患血癌而進行化療，且基因檢查也發現，致癌病因是基因突變，更屬於容易復發的類型，隨即決定骨髓移植。林真福指出，兒子治療過程十分辛苦，需要化療、放療，而只要紅血球、白血球、血小板低下就需要輸血，反覆的進出醫院，有一次住院時間長達40天。

最後，經慈濟的骨髓資料庫比對，找出合適捐贈者，在林口長庚醫院兒童血液腫瘤科江東河醫師救治下，成功完成骨髓移植，「江醫師可以說是兒子的救命恩人」，讓兒子順利康復、長大，現在也是一名醫師在澳洲執業。

林真福說，兒子準備接受骨髓移植時，當時與一名20多歲女子配對成功，但江東河醫師說，女生只要有懷孕的過程，她就可能會產生抗體，未來骨髓移植時，容易出現排斥問題，他那時候驚覺，一個女生懷孕的過程就會產生抗體，更何況很多年輕女子貧血，醫師就給她輸血，那不是產生更多不必要的抗體嗎？如果有一天，女子需要骨髓移植治療時，可能就失去了許多骨髓配對的機會，或增加移植的風險。

「經過兒子罹患血癌事件，當時埋下種子，覺得自己須要更努力的去做血液管理。」林真福說，如果兒子罹癌時就了解PBM，是否能有好的作為，讓類似兒子需要骨髓移植手術，或是需要輸血的病人，減少輸血所產生的抗體，降低發生併發症的風險，因此醫師在醫療端為病人輸血時，應該要更為謹慎，反覆檢視輸血的必要性，讓國人用血更為安全，更為精準，「幫助更多的人」。

「兒子骨髓移植，多依靠慈濟骨髓庫配對成功。」林真福說，骨髓庫的運作，對全世界需要骨髓配對的病人是非常重要的資源，2012年有機會到花蓮慈濟醫院服務，現在也在大林慈劑醫院，所以是抱著感恩服務的心，希望能夠貢獻自己的心力，幫忙曾經救我孩子一命的團體，真的是十分感動。