國血國用1／用血量高 輸血學會盼擬病人用血管理指引

國人捐血率為全球第一，去年創下歷史新高達8.08%，但各地仍常傳出缺血窘境，血液基金會期望衛福部制定醫院用血指引，讓血液真正用在需要的病人身上。輸血學會表示，受少子化、年輕人捐血率低，用血逐年上升等影響，預計2027年出現捐血、用血黃金交叉，未來缺血情形恐大幅增加，學會擬制定台灣首部「病人用血管理」（PBM）指引，盼醫院、醫師用血更有效率。

血液基金會最新統計，民國111年，紅血球、白血球等全血輸血量達252萬餘袋，而全血及成分血供應量為407萬餘袋，均為歷年新高，觀察近5年來資料，國人捐血及用血情形，除新冠疫情時略有下降外，其餘每年均是逐年上升，且最近春節連假剛過，各地捐血中心已傳出缺血，目前台北、新竹捐血中心的O型血，均處於庫存量4天以下的急缺等級。

輸血學會理事長闕宗熙表示，學會去年承接衛福部專案計畫，分析國內醫院醫療用血情形，初步統計發現，國內各級醫院歷年輸血率比較，以紅血球來說，醫院中心輸血率於2018至2021年增加12%；血小板輸量為醫學中心增加3%；冷凍新鮮血漿輸量為醫學中心增加3%，區域醫院則增加2%。

專案計畫也針對住院病人曾經輸血相關研究進行分析，香港於2018年起推動PBM，住院病人曾經輸血率自約為4.67%，於2020年降至約4.35%；美國於2021年統計，經推動PBM後，輸血率也自4%，降為3.75%。闕宗熙指出，但台灣卻仍高達12%，難怪在台灣的醫療端一直需要用血，「這確實值得思考，其中發生什麼問題」。

闕宗熙說，相關研究報告已於去年年底的國血國用會議初步報告，並將於三月一日進行完整報告，呼籲衛福部應透過人工智慧（AI）建立匿名、去識別化的比較機制平台，配合定期公布機制，讓各醫院自行了解用血的情形，盼形成同儕壓力，並納入醫院評鑑項目，自行降低用血情形，達到管理用血效果。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，監測及管理醫院醫療臨床用血，必須著重三個面向；第一、產出合適的監測指標；其次、妥善運用監測指標；第三、監測指標應為用血前管理，才能真正達到效果。依輸血學會提供資料顯示，對於研擬「病人用血管理」（PBM）指引，還需要多加研議、判斷，並再與醫院、學會進一步討論。

「民眾捐的每一袋血都很珍貴、很重要。」血液基金會公關處長黎蕾說，希望醫事司制定相關用血指引或規範，並用在真正需要的病人身上。目前透過出版科普書籍向下紮根，增加國中、國小對捐血、用血的認知，並多爭取高中及大學校方支持，增加到校舉辦捐血活動，滿足病患的用血需求。