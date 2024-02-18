國血國用2／未來管理醫療臨床用血 衛福部著重三個面向

國人捐血率為全球第一，去年更創下歷史新高達8.08%，幾乎到達頂點，但各地仍常傳出缺血窘境，血液基金會期望衛福部制定用血指引，讓血液真正用在需要的病人身上。輸血學會理事長闕宗熙表示，血品應是公共財，輸血用途為緊急救命、續命待醫，使用流向應公開透明，且輸血應採用嚴謹的態度，針對輸血適應症、劑量和頻率，應擬定各醫院、各醫師的用血行為分析指標。

台灣醫療院所用血調查專案計畫，由輸血學會於去年7至12月執行，藉由健保資料加以分析，各醫院用血情形。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，監測及管理醫院醫療臨床用血，須著重在三個面向，第一、必須研議制定合適的監測指標；第二、善加利用監測指標；第三、監測指標應需為用血前的管理，才能真正達到效果。

劉玉菁表示，目前初步看來，該專案執行時間較短，必須收集更多資料，才會比較清楚及明朗，再加以判斷。至於，輸血學會希望訂出相關指標，以監控醫院、醫師用血情形，這部分關於指標的可用性，是否可以用於管理，也需要與學會、醫院、專家進一步討論。

劉玉菁說，醫療用血分為規律性及緊急用途，未來希望可以利用醫院用血申報的健保點數、住院用血人次等資料，且依不同患者的用血情形，精準制定醫院各月及全年用血的目標值，再加以管理。

用血情形最好是供需平衡，但隨著少子化、年輕人捐血率下降，捐血供給逐漸減少，劉玉菁指出，現在確實需要評估醫療端用血，並加以節流，但若醫療端已勤儉持家，就需與血液基金會共同研議尋找不同策略，鼓勵年輕人捐血，這需開源、節流兩方面共同找出問題。