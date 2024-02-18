國血國用3／嘉義大林慈濟醫院推PBM 手術用血更有效率

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福於去年9月起，針對院內手術室的開刀病人推動「病人用血管理」（PBM）。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福於去年9月起，針對院內手術室的開刀病人推動「病人用血管理」（PBM）。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

「臨床用血有一個很大的問題，就是醫師不知如何有效率、謹慎的用血。」嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福於去年9月起，針對院內手術室的開刀病人推動「病人用血管理」（PBM），經與去年1至3月未執行前比較，每月為醫院節省支出7萬多元，且推動後病人輸血量減少，但於術後出現併發症等情形，並沒有明顯變化，對病人病情並無影響。

大林慈濟醫院統計，經執行PBM後，包括紅血球等血液輸血均有下降，以紅血球來說，去年至三月，每月手術室用血約為1400至1500袋，9月後，每月約降至1200多袋；以各科別於手術室使用「減除白血球之紅血球濃厚液」用量均大幅降低，前三名為整形外科用量減少91%、婦產科減少77%、骨科減少68%、胸腔外科減少61%、泌尿科減少57%。

林真福說，每位醫師為救治病人，依病人病情輸血，其實都有其必要，而推動「病人用血管理」管理，是讓醫師有效率、謹慎的用血，降低輸血引起的併發症，「讓每滴血都能發揮最大的效果」；如患者血紅素偏低時，可以先正確了解原因，是否可從補充維生素、運動等方式增加血紅素，或許就可以不需要輸血，而在手術過程中，也可以利用不同的術式，降低患者出血、用血的情形。

一位不具名的醫師指出，國內捐血、用血常為不均原因，與「捐血一袋、救人一命」口號喊的震天價響有關，讓醫師、病人常把輸血視為萬靈丹，更有病人認為輸血後，感覺身體比較有元氣，或是當病人提出輸血要求時，很多醫師想說，既然血液庫存很多，也不願拒絕病人，避免被病人提告，但基於醫師的醫療專業，對於不適當的輸血，「應該勇於拒絕」。

患者 手術 醫師

延伸閱讀

嘉義台3線重機與轎車碰撞 46歲騎士遭撞飛送醫宣告不治

嘉義盧山橋增設預告號誌 加強行車安全

嘉義男子全身著火墜樓「無生命跡象」 事故原因警方調查中

膀胱鏡手術順利結束 孫德榮排尿困難找到原因了

相關新聞

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開...

國血國用1／用血量高 輸血學會盼擬病人用血管理指引

國人捐血率為全球第一，去年創下歷史新高達8.08%，但各地仍常傳出缺血窘境，血液基金會期望衛福部制定醫院用血指引，讓血液...

健康名人堂／增加醫療投資 可從調漲菸捐著手

全民健保將在2025年邁入30周年。與過去傳統醫療服務相比，現在醫療環境全然不同，多元新興醫療科技如雨後春筍，標靶治療、...

健康主題館／衰弱症是失智前兆 銀髮族小心5徵兆

一名八旬婦人日常自理能力無虞，卻因行動緩慢、步伐不穩而跌倒骨折，緊急送至醫院開刀治療，結果術後因嗆咳而轉進加護病房，變得愈來愈衰弱，要靠插鼻胃管來提供營養，身體狀況急轉直下，健康狀況不佳，生活品質大不如前。

健康你我他／疲憊讓紅血球不足 新年祈願睡好睡飽

去年達成捐全血超過一百次目標，過程卻一波三折。染疫後的幾次捐血都有紅血球不足問題，護理師說可能是睡眠不足、太疲憊，建議多...

保健食品系列9／吃葡萄糖胺保養關節 更要運動

國人平均壽命愈來愈長，骨關節炎、退化性關節炎的毛病也愈來愈多，其中，「葡萄糖胺」成為許多長者用來保養關節的保健品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。