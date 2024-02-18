國血國用3／嘉義大林慈濟醫院推PBM 手術用血更有效率

「臨床用血有一個很大的問題，就是醫師不知如何有效率、謹慎的用血。」嘉義大林慈濟醫院麻醉科主任林真福於去年9月起，針對院內手術室的開刀病人推動「病人用血管理」（PBM），經與去年1至3月未執行前比較，每月為醫院節省支出7萬多元，且推動後病人輸血量減少，但於術後出現併發症等情形，並沒有明顯變化，對病人病情並無影響。

大林慈濟醫院統計，經執行PBM後，包括紅血球等血液輸血均有下降，以紅血球來說，去年至三月，每月手術室用血約為1400至1500袋，9月後，每月約降至1200多袋；以各科別於手術室使用「減除白血球之紅血球濃厚液」用量均大幅降低，前三名為整形外科用量減少91%、婦產科減少77%、骨科減少68%、胸腔外科減少61%、泌尿科減少57%。

林真福說，每位醫師為救治病人，依病人病情輸血，其實都有其必要，而推動「病人用血管理」管理，是讓醫師有效率、謹慎的用血，降低輸血引起的併發症，「讓每滴血都能發揮最大的效果」；如患者血紅素偏低時，可以先正確了解原因，是否可從補充維生素、運動等方式增加血紅素，或許就可以不需要輸血，而在手術過程中，也可以利用不同的術式，降低患者出血、用血的情形。

一位不具名的醫師指出，國內捐血、用血常為不均原因，與「捐血一袋、救人一命」口號喊的震天價響有關，讓醫師、病人常把輸血視為萬靈丹，更有病人認為輸血後，感覺身體比較有元氣，或是當病人提出輸血要求時，很多醫師想說，既然血液庫存很多，也不願拒絕病人，避免被病人提告，但基於醫師的醫療專業，對於不適當的輸血，「應該勇於拒絕」。