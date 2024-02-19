保健食品系列9／吃葡萄糖胺保養關節 更要運動

國人平均壽命愈來愈長，骨關節炎、退化性關節炎的毛病也愈來愈多，其中，「葡萄糖胺」成為許多長者用來保養關節的保健品。

葡萄糖胺是軟骨基質及關節液主成分之一，其作用是增加軟骨細胞膠原蛋白的合成、合成關節等部位的玻尿酸，透過減少發炎性的細胞激素，防止膠原蛋白流失，達到關節的保護。

人體可以自行生成葡萄糖胺，但隨年齡增長，體內合成葡萄糖胺的速度不及消耗速度，加上關節使用不當等原因，很容易造成關節退化與磨損。建議關節不適的族群，平時飲食均衡外，可以多攝取含葡萄糖胺的食物。研究也發現，若能同時攝取富含軟骨素、膠原蛋白、鈣等營養素，更能有益關節的保養。

三類食物 有益關節保養

1.含葡萄糖胺食物：蝦子、螃蟹、貝類等甲殼海鮮類

2.含軟骨素及膠原蛋白食物：雞爪、豬腳、豬耳、海參、秋葵、菇類、海藻等

3.含鈣食物：牛奶等乳製品、蝦米、小魚乾、黑芝麻、豆製品、深綠色蔬菜、海藻類。若同時補充維生素Ｃ蔬果、每天曬太陽，可以幫助鈣質吸收，也能降低關節的發炎

想保養關節的人，面對市售葡萄糖胺產品，該怎麼選？目前葡萄糖胺分硫酸鹽類、鹽酸鹽類及N-乙醯葡萄糖胺等三種型式。其中，硫酸鹽葡萄糖胺屬於處方藥，鹽酸鹽類與N-乙醯葡萄糖胺尚無研究證實其醫療功效，列為食品管理，依法不得宣稱其療效。

搭配運動 強化關節力量

如何攝取葡萄糖胺？根據人體實驗結果，硫酸鹽類葡萄糖胺每人每天攝取量1500毫克即可，飯前吃為佳；過量攝取可能會有腸胃道症狀，包括腹痛、腹瀉、噁心、胃灼熱等，或是過敏反應等。