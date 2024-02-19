聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／疲憊讓紅血球不足 新年祈願睡好睡飽

聯合報／ 文．圖／李冠儒（中市潭子）
染疫後的幾次捐血都有紅血球不足問題，護理師說可能是睡眠不足、太疲憊。圖／讀者提供
染疫後的幾次捐血都有紅血球不足問題，護理師說可能是睡眠不足、太疲憊。圖／讀者提供

去年達成捐全血超過一百次目標，過程卻一波三折。染疫後的幾次捐血都有紅血球不足問題，護理師說可能是睡眠不足、太疲憊，建議多吃含鐵質、蛋白質和維生素C的食物，增加血紅素。幾次被「退件」後，隔幾周再去捐則通過了，猜想主要差別可能在睡眠品質的良莠。

若真的睡不著怎麼辦？有些人習慣藉由喝酒或吃安眠藥助眠，但是所獲得的睡眠，本質上是不同於正常睡眠的。酒精的睡眠是片斷化的，會讓人在夜裡醒來數次，也不會作夢；安眠藥的睡眠，除了安眠藥多屬成癮性藥物外，有些安眠藥甚至會消除記憶。

若有失眠困擾，應先從失眠認知行為治療開始，例如：規律的睡眠、運動、遠離咖啡因、睡前少喝東西、多曬太陽、睡前少用3C產品等。

睡飽的隔天，我們會吃得比較少、吃得較健康，頭腦較靈活、心情較輕鬆、較積極樂觀，人際之間的互動較順利，能事半功倍的在短時間內完成較多工作。我的新年健康祈願，就從睡好、睡飽做起。

失眠 睡眠

延伸閱讀

紅茶、那提及美式咖啡，哪杯咖啡因高？一圖看懂咖啡因及熱量含量

過年報復性熬夜，作息打亂恐成失眠一族！治療師授「做好6件事」助一夜好眠

女子買毒品錢放信箱 男拿走錢辯稱賣安眠藥

搶救血荒 豐原醫院號召捐血醫護人員也加入

相關新聞

「霧擾模式」開啟！上半周暖如夏、元宵節北東偏涼 一圖看變天時間點

周三前各地暖熱，中南部上看30度。周四前，金門、馬祖及西半部地區夜晚清晨，易有霧或低雲影響能見度；中央氣象署臉書形容「開...

國人住院輸血率 超過美3倍

國人捐血率為全球第一，去年達百分之八點○八，創下歷史新高，卻仍常見缺血窘境，血液基金會預計二○二七年捐血、用血將黃金交叉...

X疾病爆發！世衛喊這是時間早晚問題 羅一鈞曝三大新型病毒

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）上周在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「X疾病」（Dis...

研究發現 癌友輸血 復發、轉移率高

血不夠用，台灣經常鬧血荒，專家認為，能不輸血是最好的，研究證實，與沒有輸過血的癌友相較，血液中存有其他人血的患者，長期復...

17年未調整 台灣領空「過路費」擬調漲

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次一萬元的「過境航路服務費」，俗稱「過路費」。交通部民航局指出，因該費率近十七年未...

健康名人堂／增加醫療投資 可從調漲菸捐著手

全民健保將在2025年邁入30周年。與過去傳統醫療服務相比，現在醫療環境全然不同，多元新興醫療科技如雨後春筍，標靶治療、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。