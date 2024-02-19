健康你我他／疲憊讓紅血球不足 新年祈願睡好睡飽

去年達成捐全血超過一百次目標，過程卻一波三折。染疫後的幾次捐血都有紅血球不足問題，護理師說可能是睡眠不足、太疲憊，建議多吃含鐵質、蛋白質和維生素C的食物，增加血紅素。幾次被「退件」後，隔幾周再去捐則通過了，猜想主要差別可能在睡眠品質的良莠。

若真的睡不著怎麼辦？有些人習慣藉由喝酒或吃安眠藥助眠，但是所獲得的睡眠，本質上是不同於正常睡眠的。酒精的睡眠是片斷化的，會讓人在夜裡醒來數次，也不會作夢；安眠藥的睡眠，除了安眠藥多屬成癮性藥物外，有些安眠藥甚至會消除記憶。

若有失眠困擾，應先從失眠認知行為治療開始，例如：規律的睡眠、運動、遠離咖啡因、睡前少喝東西、多曬太陽、睡前少用3C產品等。

睡飽的隔天，我們會吃得比較少、吃得較健康，頭腦較靈活、心情較輕鬆、較積極樂觀，人際之間的互動較順利，能事半功倍的在短時間內完成較多工作。我的新年健康祈願，就從睡好、睡飽做起。