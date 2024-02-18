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新北接獲高雄通報 下架蘇丹紅辣椒粉產品20公斤

中央社／ 新北18日電

高雄瑪爾氏公司以新北市進口商輸入的蘇丹紅辣椒粉製成19項產品，其中流向新北市56公斤。對此，新北市政府衛生局今天表示，獲報後已下架共20公斤產品，持續清查下架。

全案起於，新北市衛生局本月7日接獲雲林縣通報，指某紅辣椒粉檢測出微量工業色素「蘇丹紅」；新北市衛生局人員稽查位於新北市的原料商，查出紅辣椒粉原料產自中國大陸，送驗結果9日出爐，確認檢出蘇丹色素三號4ppb (標準：不得檢出)。

衛生局表示，這批原料有25公斤流向高雄的瑪爾氏國際貿易有限公司；經高雄市衛生局清查，瑪爾氏使用其中11.42公斤製成多項產品共187.18公斤，除庫存41.82公斤，其他流向16家業者，流向新北市共56公斤（56包）。

新北市衛生局今天表示，接獲高雄市衛生局通知後展開清查，發現高雄瑪爾氏公司販售給新北3家下游業者香料類產品，17日已派員稽查，其中1家業者假日未營業，另2家已下架孜然醃漬粉、燒肉醃漬粉及鹽水雞椒鹽共20公斤（20包）。

衛生局表示，3家下游業者都是用相關香料製作醃漬肉類或調味粉，販售給烤肉串或燒烤油炸的攤商或餐廳，若扣除未營業業者所購進的8公斤香料類產品，其餘半數香料製作的相關商品，擔心可能已被消費者吃下肚了，因此，衛生局仍會積極清查及下架相關產品。

衛生局提醒，蘇丹紅色素不得使用於食品中，具有潛在致癌性，長期食用可能對肝腎造成毒性傷害，此次受污染的調味料粉，以一般食用量，對健康產生嚴重影響的機會並不大，建議民眾選購時避免選擇顏色過於鮮艷的產品並均衡飲食，以分散風險，避免偏食特定食物以致攝入過量污染物。

衛生局 高雄市

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