17年未漲！民航局擬調整「過路費」 學者：反映成本有助競爭

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元的「過境航路服務費」，俗稱「過路費」；交通部民航局指出，因該費率近17年未調整，加上服務成本增加，評估調整費用，擇期召開說明會。學者認為，適時檢討費率反映成本，有助讓台灣民航在未來仍具備競爭力。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良指出，航班從一個國家的飛航情報區上空經過，就會收取一定的過境航路服務費，概念在各國都相同。

至於收費機制，各國則有不同，如我國是每通過一次，收取一萬元，也有部分其他國家收費會將機型大小、航行距離或時間等納入收費基準。

盧衍良表示，針對過境的航班收費，因此進到本國境內國際機場起降的航班，並不會受其費率變動影響。

他指出，收取的過境航路服務費，是依《民航事業作業基金收支保管及運用辦法》，進到「民航事業作業基金」中，作為各種民航建設的經費來源。

盧衍良說，20多年來，民航局飛航服務總台在航管設施品質提升工作上，投入甚多，這使我國航管服務水準，維持在東亞地區國家前段班。隨著新式飛機機載裝備不斷提升，我國航管服務設施能量也須要同步提升，才能與天上的飛機匹配；因此，飛航服務總台每隔幾年就會大規模提升設施，力保我國航管維持服務水準。

他指出，我國地理位置較佳，東北亞如日本、韓國往東南亞甚是大洋洲航班，或是東南亞大洋洲往東北亞航班，都會經台北飛航情報區。好的飛航服務品質，可讓飛機準點率提高，無形中也讓航空公司成本降低，多數航空公司都願意選擇經過台北飛航情報區航路。

盧衍良表示，現行費率已17年未調整，在通貨膨脹、原物料價格飛漲下，維護成本也跟著提高，檢討費率反映成本，有助讓台灣民航在未來仍具備競爭力。