南投燈會重頭戲馬來貘無人機秀喊卡 民航局：與申請不符

南投燈會原定17日、18日晚間規畫無人機展演，南投縣政府前晚突然公告表示，大受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，日因交通部民用航空局臨時突擊檢查，造成無人機無法飛行。民航局表示，因接獲檢舉指燈會使用無人機與申請不同，通知縣府後現場檢查發現不相符後，立即提醒展演單位相關規定。後續是否繼續展演，由申請人決定，與民航局是否派員檢查無涉。

民航局發布聲明指出，近日因接獲檢舉，指南投燈會無人機展演活動使用機器，與申請內容不符，民航局因此於17日上午先通知南投縣政府，將於下午活動時派員檢查。

民航局表示，民航局人員17日傍晚抵達燈會現場後，經實地檢查，即將於活動使用無人機，外觀、型式，與展演單位4日申請時所提出不同。民航局人員當場提醒展演單位，如要繼續展演，應使用申請時所提報之無人機，如使用未經許可無人機，可能違反民航法相關規定。

民航局說，現場展演使用無人機需與申請時相符，才能維護飛航安全。至於活動是否繼續，由主辦單位基於符合規定與安全條件下決定，與民航局是否派員檢查無涉。

民航局表示，本案由南投縣府委託群飛業者所執行展演，使用500架國產無人機，民航局於業者申請時，即已提醒需使用通過資安檢測合格機型，且需完成註冊；核准時，也再次提醒業者，須依照核准內容作業，以確保展演時地面觀眾與設施安全。

民航局說，無人機群飛安全一直是飛安宣導重點，相關規定已宣導多時，民航局與各地方政府均保持聯繫，共同確保展演使用無人機，符合規定並與申請內容相同，也會持續要求申請業者自律。