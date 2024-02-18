快訊

泰勒絲巡演再傳憾事！16歲歌迷赴會遇車禍慘死 10歲妹妹命危

新國會十大聲量王！在野黨碾壓執政黨 韓國瑜一枝獨秀、綠委僅2人入榜

營養不夠也可能導致落髮 專家推4種抗發炎食物助促進頭髮生長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5運動防跌 國健署：每6名長輩1人曾跌倒

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署提醒，根據統計，平均每6名長輩，就有1名在過去一年內曾經發生跌倒，且每12名長輩，就有1名曾經發生跌傷而就醫。本報資料照片
國健署提醒，根據統計，平均每6名長輩，就有1名在過去一年內曾經發生跌倒，且每12名長輩，就有1名曾經發生跌傷而就醫。本報資料照片

過年期間返鄉與家人，相處幾天是否發現阿公、阿嬤行動更加不便，身體愈來愈不好。世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約有64.6萬人死於跌傷，因此預防長輩跌倒受傷相當重要。衛福部國健署統計，每6名長輩，就有1人一年內曾發生跌倒意外，可建議長輩在家可透過5項運動，加強肌耐力，避免跌倒意外發生。

跌倒也是導致老人事故傷害死亡的主要原因之一，不但影響長輩身、心、社會功能及生活品質，也增加全國健康照護支出。根據2017年「國民健康訪問調查」結果顯示，65歲以上老人自述過去一年曾經跌倒比率為15.5%，跌傷且有就醫者比率為8.4%。

國健署建議家中若有阿公、阿嬤或65歲以上長者都可以進行5項簡單的居家運動，訓練肢體柔軟度、平衡感與肌力。

肢體柔軟度訓練

1.雙肩旋轉：雙肩往前或往後 旋轉，各重複10次

2.腳踝運動：腳平放地板，將腳尖往上提起，靜止10秒後再放下，重複10

平衡訓練

1.站在地板上，手扶椅背，腳尖、腳跟輪流上提，重複10次

肌力訓練

1.坐姿抬腳：坐在椅上輪流將雙腳抬起伸直，每個動作維持 10秒，重覆10次2.坐姿踏步：坐在椅上做踏步動作，重覆10次。

國健署提醒，根據統計，平均每6名長輩，就有1名在過去一年內曾經發生跌倒，且每12名長輩，就有1名曾經發生跌傷而就醫。建議長輩每天在家可以動一動保持簡單訓練的好習慣，不怕歲月帶走活力。

國健署 運動 長輩

延伸閱讀

年後零食難忌口 國健署：不健康飲食易罹患代謝症候群

SMA普篩遙無期 國健署今召開會議：將再研議

SMA新生兒篩檢險停擺 衛福部急讓13實驗室就地合法

年後腰圍失守？開工運動課表 腳踏車通勤30分鐘甩半碗飯熱量

相關新聞

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

近期天氣回暖，許多民眾不再感受到天冷，但卻感受到鼻子、眼睛容易搔癢等過敏症狀。新北市土城醫院院長黃璟隆說，現在正是冬天轉...

5運動防跌 國健署：每6名長輩1人曾跌倒

過年期間返鄉與家人，相處幾天是否發現阿公、阿嬤行動更加不便，身體愈來愈不好。世界衛生組織（WHO）指出，全球每年約有64...

暖如夏上看30度高溫 周四東北季風報到 北東下探14度

今天至周三天氣晴朗暖如夏天，中央氣象署預報員葉致均表示，北部、東半部高溫26至29度，中南部普遍逾30度，中南部內陸地區...

17年沒調整 台灣領空「過路費」擬漲價 民航局：擇期召開說明會

交通部民航局針對通過台北飛航情報區收取「過境航路服務費」，俗稱「過路費」，每一架次收取1萬元，民航局指出，因該費率近17...

南投燈會無人機表演突喊停 民航局：機器與申請不符

南投燈會無人機展演因民航局檢查而取消，民航局今天說，活動使用的無人機與展演單位申請時所提出的不同，展演用無人機必須與申請...

年後零食難忌口 國健署：不健康飲食易罹患代謝症候群

春節連假剛過，緊接著元宵節將至，過年時正餐以外的零食都成為身體的負擔。衛福部國健署提醒，不健康飲食是「代謝症候群」的危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。