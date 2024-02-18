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初九天公生求好運 背風側+民俗活動 中南部注意空汙

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是大年初九天公生，環境部提醒，今天各地民俗活動影響可能造成短時間汙染物濃度上升。圖為民眾到松山奉天宮拜拜，祈求新的一年身體健康平安，並有好運勢。記者余承翰／攝影
今天是大年初九天公生，環境部提醒，今天各地民俗活動影響可能造成短時間汙染物濃度上升。圖為民眾到松山奉天宮拜拜，祈求新的一年身體健康平安，並有好運勢。記者余承翰／攝影

今天是大年初九天公生，環境部指出，今天各地民俗活動影響可能造成短時間汙染物濃度上升，截至今中午11時止，中部、雲嘉南空氣品質亮「橘燈」、金門地區亮「紅燈」，提醒敏感族群應減少戶外劇烈運動。

根據環境部空品監測網顯示，截至今午11時止，金門測站PM2.5濃度為81微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達154，另中部、雲嘉南地區空氣品質測站達到橘色提醒等級，主要汙染物為PM2.5。

環境部說，今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積；今天是大年初九天公生，須注意民俗活動可能要造成短時間汙染物濃度上升；另西半部夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門易有霧或低雲影響能見度。

環境部表示，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，清晨至上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及金門局部地區短時間可能達紅色警示等級。

針對明後2天空氣品質，環境部表示，環境風場為東南風至偏南風，中部以北位於下風處，汙染物易累積，西半部地區夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午北部、中部、雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

環境部 空氣品質 金門

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