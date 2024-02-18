暖如夏上看30度高溫 周四東北季風報到 北東下探14度

今天至周三天氣晴朗暖如夏天，中央氣象署預報員葉致均表示，北部、東半部高溫26至29度，中南部普遍逾30度，中南部內陸地區上看33度。周四因鋒面通過，加上東北季風增強，轉雨轉涼，北東局部短暫雨，中部以北、東北部低溫下探14度，其他地區約17度。

葉致均表示，周三前，各地天氣晴朗穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨；周二至周三，因午後熱力作用，北部山區可能有零星降雨。

他說，周四前，金門與馬祖地區，以及西半部地區在夜晚至清晨，留意低雲或霧，影響能見度。周四起鋒面通過，加上東北季風增強，至下周日期間，北部、東半部地區局部短暫雨；中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。