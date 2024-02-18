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17年沒調整 台灣領空「過路費」擬漲價 民航局：擇期召開說明會
交通部民航局針對通過台北飛航情報區收取「過境航路服務費」，俗稱「過路費」，每一架次收取1萬元，民航局指出，因該費率近17年未調整，以及服務成本增加，著手評估調整費率，並將擇期召開說明會。
民航局表示，台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元「過境航路服務費」，此一費率已近17年未曾調整；近年，因服務成本急遽增加，且民航局飛航服務總台亦投入大量經費更新設備與提升服務品質，因此，目前正評估調整費率，將擇期召開說明會，聽取相關各方意見。
民航局說，台北飛航情報區的過境航路服務費，過去收入以2019年超過24億元最多。近年受疫情影響，加上投入較多成本更新設備，每年均呈現虧損，去年收入已恢復至疫情前約7成多。
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