上看30度高溫注意返潮 這天起冷空氣接力襲台轉濕冷

今天清晨台中以北起濃霧，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，沿岸區域受背風環流影響，有霧或低雲出現，氣象署對台中以北地區、金門發布濃霧特報。

另外，空氣品質方面普遍不佳，柯聿寧說，除了背風側原本就容易累積本地汙染物，加上夜間到凌晨有些民俗活動，短時間汙染物濃度較高，上午前仍需要留意空氣品質狀況。

柯聿寧表示，今天白天為東南風到偏南風環境，由於副熱帶高壓勢力增強，這次東南到偏南風風速將逐日增強至周四，氣流也會行經台灣海峽，各地將轉偏暖的天氣型態。

不過，柯聿寧說，建築物及陰暗處回溫速度較慢，碰到近地面相對暖濕的空氣，容易出現返潮的現象，須留意濕滑表面或路面，以免滑倒。若要緩解返潮現象，需隔絕暖空氣繼續進入室內，並開啟除濕機、讓日光進入室內。

雖然溫度普遍上升，起霧的機率會降低，但柯聿寧表示，預估西半部、北部靠近沿岸地區夜晚到清晨仍然有局部霧或低雲發生機率，外出仍須留意能見度。

氣溫方面，柯聿寧表示，今天各地普遍高溫可達27-28度，中南部有30度以上高溫機會，明天到周三各地高溫幾乎都可來到30度或以上，低溫因暖空氣移入也回升較多，預期市區附近、沿海等區域清晨低溫可維持在18-21度或以上，局部近山區低溫約15-16度左右，整體溫度都上升不少。

天氣方面，雖然有明顯暖濕空氣移入，不過，柯聿寧表示，偏濕的垂直區域偏向近地面，大氣中高層受副熱帶高壓影響，仍然是偏乾的狀態。平地大部分都是多雲到晴、比較穩定的天氣，僅迎風面東半部沿岸偶有零星短暫雨、中北部山區周二、周三午後有零星短暫雨機會。

風力方面，這次的東南到偏南風風力較強，預期今天下半天至明天清晨、明晚到周三晚間，中南部沿海的風力有機會達到6-7級，到沿海活動或海上活動需要留意風浪狀況。

柯聿寧表示，預期偏暖天氣可維持到周四，周四北方將有鋒面逐漸南下，北部雲量有增多現象，中午高溫略下降，但仍是比較暖的狀況。

他說，鋒面約在周四下半天到周五清晨由北到南通過，隨後東北季風增強。預估鋒面通過期間西半部有零星短暫雨機會，北部則轉陰有短暫雨天氣、溫度下滑。

柯聿寧表示，這波鋒面主要結構偏向日本到琉球移動，台灣附近的部分結構較弱，故帶來雨量偏少，周五中南部就會轉回多雲到晴、比較穩定的天氣。

柯聿寧表示，北部周五到下個周日受東北季風影響，天氣較濕冷，溫度約降至15-19度，與明天到周三的偏暖狀況落差大，預估下周一、周二還有冷空氣接續南下，北部低溫有機會再下降1-2度，中部高溫也可能降至20-22度、降溫有感，因此周四過後還是要有保暖的準備。