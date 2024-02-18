注意行車安全！ 台中至新北、馬祖6縣市起濃霧 台北能見度也差

中央氣象署發布濃霧特報，馬祖、金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，新北、桃園、新竹、苗栗、台中及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，台北能見度亦較低。影響區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、馬祖地區。

氣象署說，今天環境風場為東南風至偏南風，各地氣溫持續回升，白天溫暖微熱，早晚較涼，西半部日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物，預測台南以北及宜蘭低溫約15至18度，高屏及花東約19、20度，高溫方面，北部及東半部約26、27度，其他地區普遍在28至30度。

天氣方面，今天各地天氣依舊穩定，大多為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風至偏南風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積；須留意民俗活動可能造成短時間汙染物濃度上升；中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

明天至周三受高壓迴流影響，環境風場為偏南風，天氣較穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周二、周三午後北部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，各地早晚較涼，白天溫暖偏熱，西半部日夜溫差大。

周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，周五、周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區亦稍轉涼；降雨方面，台灣附近水氣增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，20日、21日西半部地區夜晚及清晨和19日至22日馬祖、金門不定時易有霧或低雲影響能見度，駕駛人注意路況安全，離島交通往返留意航班資訊。

25日至27日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨.其他地區為多雲。

後期冷空氣強度仍有不確定性，氣象署持續觀察中。