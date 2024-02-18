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氣候變遷下乾旱將成常態 台灣森林火災風險明顯增加

5縣市濃霧 晴朗暖熱上看32度高溫 吳德榮：周四傍晚變天

5縣市濃霧 晴朗暖熱上看32度高溫 吳德榮：周四傍晚變天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定。本報資料照片
今天起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定。本報資料照片

今天馬祖、金門及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布5縣市濃霧特報，桃園、新竹、苗栗、台中及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，台北及新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨桃、竹、苗及馬祖已有濃霧。

吳德榮說，大氣雖回暖，因輻射冷卻效應，清晨氣溫仍偏低；最低氣溫為苗栗縣三灣鄉11.3度；各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮表示，今天起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，為白天暖熱、夜涼如水，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧。北部12至29度，中部13至30度，南部12至32度，東部14至30度。

周四傍晚微弱鋒面掠，東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，周五至下周二持續受東北季風影響，為迎風面易降雨、北台灣濕涼的天氣型態。

他說，由於已近模擬後期，東北季風所挾帶的冷空氣如何變化，以及何時何地氣溫降至最低、降至幾度，各國模式皆有誤差，且不斷調整，應持續觀察。

今天起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定。本報資料照片
今天起至周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定。本報資料照片

吳德榮 氣溫 馬祖

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