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萬人連署護次文化 衛福部將回應

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
日前有網友因張貼虛擬兒少性影像的遊戲網址，遭「iWin網路防護機構」下架，關心動漫、電玩次文化的網友炸鍋。圖／截自iWin網路內容防護機構
日前有網友因張貼虛擬兒少性影像的遊戲網址，遭「iWin網路防護機構」下架，關心動漫、電玩次文化的網友炸鍋。圖／截自iWin網路內容防護機構

校園美少女風格手遊「蔚藍檔案」及成人遊戲「雌小鬼 ＴＲＡＩＮ」，去年初被檢舉遊戲有兒少裸露影像，涉違反兒少法等條例，被網路內容防護機構ｉＷｉｎ要求下架，引發動漫、電玩界不滿，憂次文化遭消滅，二月初網友於公共政策網路參與平台提案，要求政府出具受害人數等，衛福部昨指出，預計三月底召開會議後，回覆提案。

避免性影像不當在網路上流傳，行政院委託民間單位成立網路內容防護機構ｉＷｉｎ，協助受害者下架影片，去年初，ｉＷｉｎ要求下架有未成年裸露影像的兩款遊戲，讓國內ＰＴＴ、巴哈姆特等電玩、動漫社群高度關注，認為ｉＷｉｎ引用兒少法、兒少性剝削防制條例下架的舉動，不符規範，依法應要有實際的「受害者」才能達到下架條件，兩款遊戲並沒有真正的受害者。在沒有受害者的前提下架遊戲，等同擴大解釋條文，恐次文化消失。

二月五日，民眾於公共政策網路參與平台提案，提出五點要求，其中要求「衛福部應出具兒少因虛擬圖像受害的真實數據」，連署至今已經破萬人，依規定衛福部需在四月七日前回應。

衛福部保護司司長張秀鴛說，從去年ｉＷｉｎ下架遊戲後，保護司前後接獲上千件電玩、動漫違反兒少法的檢舉案，虛擬性影像作為兒少性剝削防制條例禁止的項目，已行之多年，非近期修法增訂，在法律保障下，兒少裸露或遭剝削等相關圖文不得存在，也因此無法統計實際受害案件與人數。

張秀鴛表示，公共政策倡議平台連署短時間達標，僅能反應各界對此議題的關心，但並非所有人都支持且容許兒少性影像存在。不過因應連署，衛福部預計三月底舉行專家會議，討論虛擬兒少性影像認定標準，依法規及慣例，會議成員將分為兩組，兒少專家加上政府代表及民間產業代表，人數占比各占一半，將透過會議討論取得共識，制定出認定的客觀標準。

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