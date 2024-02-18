年後拒當小腹婆！十大「順暢神器」拯救過年失控飲食 啟動代謝循環不卡卡

咕嚕咕嚕大作戰！

這個過年假期，你是不是又放縱吃喝、零食飲料來者不拒，肚子上養出了一圈肉肉啊？春節期間全家團聚吃好料，除了澎湃年菜，還有各式各樣的餅乾禮盒、肉乾、糕餅......，一口接一口沒停下來，到了開工時才赫然發現已經變成「小腹婆、大腹翁」，不但腸胃好沉重，貪吃後的罪惡感也如海嘯般襲來。

年節大吃大喝的後遺症還沒解決，開工後又立刻接著外食加久坐，讓抗議的腸胃「堵上加堵」。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點最受網友歡迎的「十大順暢神器」，快來看看生活中有哪些隨手可得的好幫手，能推動腸胃順利「咕嚕咕嚕」，為身體啟動好的代謝循環！

image source：《DailyView網路溫度計》

No.1 優酪乳

2024春節，你暴飲暴食了嗎？過年餐餐大魚大肉油膩又刺激，各種豐盛好料一口接一口停不下來，過量飲食不但容易造成脹氣、消化不良等健康狀況；放縱享樂又多吃少動，也會在不知不覺中讓身體變得沉重，該怎麼樣才能重啟好的代謝循環呢？

這種時候適當「補充好菌」很重要，滋味酸甜療癒的優酪乳就是最方便有效的「順暢神器」，建議選擇擁有國家認證的優酪乳，持續培養好的腸道環境！推動卡卡的腸胃、幫助消化，讓你重新找回體態與體內健康的平衡，啟動好代謝。不少網友都大讚，「還是優酪乳最有效」、「上班前去超商買一罐，早餐跟肚子卡住的問題一次解決」。

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No.2 鮮奶

濃醇香的鮮奶含有豐富蛋白質和鈣質，是許多人補充營養的首選，不但能搭配早、午、晚餐，加班、熬夜時也很適合替代各種高油脂的萬惡宵夜，既能幫自己加滿能量又不會攝取過多熱量。



由於亞洲人缺乏乳糖酶的比例較高，喝牛奶時容易出現腹瀉、脹氣等不適症狀，不少人也會將此當作幫助排便的方法，許多嘗試過的網友都說「喝鮮奶助攻百試百靈」。不過還是建議多補充水份和高纖食物才是讓腸道恢復順暢運作的最佳解決之道喔！

No.3 高纖豆漿

含有大豆蛋白、大豆異黃酮、卵磷脂及多種維生素、礦物質的豆漿，又被稱作「中式牛奶」、「植物界的牛奶」，營養價值高又兼具養顏美容、維持健康的功能，廣受消費者歡迎。

超商常見的高纖豆漿更有豐富的膳食纖維，能增加飽足感、促進腸胃蠕動、幫助順暢排便，十分受到餐餐外食又長時間久坐的上班族喜愛，對於有健身習慣或是想減脂、控制飲食的人也是一大好幫手，網友表示「每天早上喝完都很順」、「飲控加幫助嗯嗯，完全一舉兩得」。

No.4 花草茶

不少人喜歡在飯後來杯熱熱的花草茶去油解膩，撲鼻而來的清香與微微的回甘滋味令人著迷，同時也能藉由療癒香氣放鬆身心。不同種類的花茶也有各自的效果，例如洋甘菊茶、薄荷茶就經常被用來舒緩腸胃不適，幫助改善消化不良。



說到幫助順暢的花草茶，眾多網友立刻想到「玫瑰花茶」！曾有民眾喝了玫瑰茶調飲後引發腹瀉，狂跑廁所6、7次，直呼「比大冰奶還猛」，雖然有助於肚子不卡卡，但提醒腸胃敏感、體質虛寒者以及孕婦要小心避開！

No.5 黑咖啡

早晨來杯咖啡是許多上班族開啟一天的必備儀式感，用烘焙香氣喚醒工作模式，提神醒腦讓上班精神更專注。除了提振精神外，適量飲用黑咖啡還能降低憂鬱情緒、幫助燃燒脂肪、促進新陳代謝。

咖啡不只可以提神，也能刺激結腸肌肉收縮、促進腸胃蠕動，一杯就能順暢無阻，成為許多人心中不可缺少的通便神器，大讚「黑咖啡超有用」、「咖啡加牛奶，順上加順」。不過空腹喝咖啡容易造成胃酸過多，喝之前最好先吃些東西以免造成不適喔！

No.6 無糖茶

春節期間餐餐都是澎湃又豐盛的年菜，雖然精緻可口但也油膩高負擔，不少人都靠飯後一杯無糖茶甩開油膩感！兒茶素可以幫助消化，茶中的咖啡因也能刺激消化道蠕動、幫助排便，成為網友熱議的順暢神器，「通常飯後喝1、2杯就很有感」、「油切綠茶也很有效」。



如果對咖啡因敏感，擔心喝無糖綠茶會影響睡眠，那不妨考慮用穀物複方茶取代！許多市售品牌會添加富含膳食纖維、有助消化的成分，既能幫助腸胃動起來也不影響夜晚入睡！

No.7 水果醋

酸酸甜甜的水果醋清爽又開胃，還能搭配水果、氣泡水等等製作創意DIY飲品，方法快速簡單又方便，是不少上班族用來取代手搖飲料的人氣替代品。除了爽口好喝之外，適量飲用也可以刺激胃酸分泌，有助於腸胃蠕動和消化，一舉兩得。

值得注意的是，空腹喝醋容易傷害胃壁、引起胃食道逆流；腸胃敏感或服用特定西藥的人，也可能因喝醋導致不適或使藥效無法發揮，建議先諮詢醫師和藥師。另外，市售水果醋含糖量較高，飲用時要注意份量喔！

No.8 乳酸飲料

大家從小就認識的一些經典乳酸飲料，含有豐富益生菌和乳酸菌株幫助腸道菌叢生長，打造「好菌多多」的環境，促進小腸蠕動與營養吸收，被許多家長當成健康飲品給孩子喝，不過還是提醒，任何飲品都建議適量飲用喔！

另外，也有不少品牌為了因應現代健康趨勢，紛紛推出「低糖/減糖版本」的乳酸飲料，在推動腸道「咕嚕咕嚕」順暢運作的同時，也讓大家可以喝得更放心。

No.9 檸檬汁、檸檬水

為了追求更健康的生活習慣、打造窈窕身材，許多網友紛紛施行戒糖、戒澱粉的飲食計劃，第一步就是少喝萬惡的含糖飲料，改以白開水或其他無糖飲品取代。為了增加風味、提高喝水動機，酸爽又清香的檸檬汁、檸檬水是大家的熱門選擇之一，「為了逼自己喝水，每天都泡一大壺檸檬水」、「代替手搖不錯，但是不能加太多糖」。



檸檬酸和維他命C可以促進代謝、幫助消化及腸胃蠕動；飲用保留果肉的檸檬汁也能攝取纖維質，對腸道好處多多呦！

No.10 木耳露

黑木耳是近年來隨著養生風潮興起的天然食材之一，含有豐富的維生素B2、多醣體、礦物質......，可以降血脂、改善貧血問題，營養價值高，被認為是「素中之葷，菜中之肉」、「人體清道夫」。

同時富含水溶性纖維，可以幫助腸胃暢快動起來，而且幾乎零熱量，被眾多減重族奉為聖品，各家品牌也紛紛推出木耳露飲品，讓大家隨時隨地都能補充，「上班前到超商買一罐超方便」、「木耳對上廁所真的很有用，還可以養顏美容」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月9日至2024年1月8日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『十大順暢神器』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統