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手刀準備！清明連假台金機票 19日上午9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
春節連假剛結束，緊接而來的連假是為期4天，從4月4日至7日的清明連假，縣府提醒將於將下周一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
春節連假剛結束，緊接而來的連假是為期4天，從4月4日至7日的清明連假，縣府提醒將於將下周一開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

春節連假剛結束，緊接而來的連假是為期4天，從4月4日至7日的清明連假，金門縣政府表示，自4月3日（周三）至4月8日（周一）為離島航線疏運期，台金管制航線計提供448架次，4萬6906個座位數，並於2月19日（周一）上午9時起開放訂位，想要訂票的民眾，手刀要快。

縣府提醒民眾，此次清明連假，在尖峰時段4月3日至5日台灣出發往金門方向，以及4月6日至8日金門出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效的利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，縣府也提醒鄉親旅客務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

清明連假台金機票，將於 2月19日上午9時開放訂位，請有需求的民眾，記得要訂票。記者蔡家蓁／翻攝
清明連假台金機票，將於 2月19日上午9時開放訂位，請有需求的民眾，記得要訂票。記者蔡家蓁／翻攝

機票 清明節 航班 連假 金門

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