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迎暖洋洋的春天 吳聖宇：下周四轉濕冷、持續到3月上旬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
暖洋洋的春天即將開始。暖平流影響期間，各地天氣大致穩定。本報資料照片
暖洋洋的春天即將開始。暖平流影響期間，各地天氣大致穩定。本報資料照片

「真正暖洋洋的春天即將開始」。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從預報資料來看，今天台灣附近開始轉東南風到偏南風，明天起南風會愈來愈增強，風向直接穿越南方的暖區而來，底層風速強，是顯著的暖平流北上型態，並且會一直持續到下周三。

底層風速強，是顯著的暖平流北上型態，並且會一直持續到下周三，暖平流最明顯的時間就在下周三當天。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
底層風速強，是顯著的暖平流北上型態，並且會一直持續到下周三，暖平流最明顯的時間就在下周三當天。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

他說，暖平流最明顯的時間就在下周三當天，下周四才有下一波冷鋒掠過台灣附近，風向又從偏南風急轉為偏北到東北風，再度轉變為冷空氣影響的情況。

吳聖宇表示，暖平流影響期間，各地天氣大致穩定，東半部偶有局部短暫陣雨，恆春半島、台東一帶降雨機率相對高一些，西半部可能有局部晨霧，但是預報底層風速大，相對溼度也不高，霧區應該不是很明顯。

白天各地溫暖到偏熱，吳聖宇表示，高溫普遍有28-30度的機會，中南部可以到31-32度或以上，真正的春暖花開，不過夜晚清晨仍會有些涼意，局部地區日夜溫差可以到10度以上。

吳聖宇表示，下周四冷鋒過後，又要進入新一輪天氣較冷的階段，迎風面降雨的機率也提高，目前展望看起來偏冷的型態將會持續到3月上旬左右，春季冷暖的變化很大，一段時間暖、一段時間冷，要多留意最新的天氣預報。

暖洋洋的春天即將開始。暖平流影響期間，各地天氣大致穩定。本報資料照片
暖洋洋的春天即將開始。暖平流影響期間，各地天氣大致穩定。本報資料照片

雨水 高溫

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