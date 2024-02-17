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穩定好天氣愈來愈晴熱 下周四鋒面+東北季風到全台有雨

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天起天氣好轉，明天至下周三氣溫持續回升，北部高溫可以上升到29-30度、中南部30-31度，天氣穩定。本報資料照片
今天起天氣好轉，明天至下周三氣溫持續回升，北部高溫可以上升到29-30度、中南部30-31度，天氣穩定。本報資料照片

今天是補班日，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，隨著地面高壓東移出海，東北季風減弱，台灣周圍風向逐漸轉成高壓迴流偏東到東南風環境，各地清晨低溫普遍在13-15度，比昨天明顯回升。

氣溫部分，他說，今天白天高溫北部24度左右、中部27度、南部28度、東部23度，日夜溫差明顯。

天氣方面，今天北部多雲，局部迎風面地區偶有零星飄雨機會。中南部則大致是晴到多雲的天氣。東半部地區雲量會比較多，也是有短暫降雨機會。

今天晚上到明天清晨，西半部地區受到環境風向影響，容易有局部低雲或是起霧的機會，影響能見度，入夜到明天清晨，用路人要多加留意路況。

方俊元表示，明天台灣周圍是東南風環境，環境水氣有進一步減少趨勢，各地大致會是晴到多雲穩定天氣，東半部地區雲量較多，偶有零星飄雨機會。在早晚期間，西半部容易有低雲或起霧的發生，能見度較差的情況要多加留意。

氣溫方面，隨著東南風將夾帶較溫空氣，氣溫回升明顯，明天北部氣溫14-28度、中部15-30度、南部17-30度、東部18-27度，各地的日夜溫差都相當明顯。

方俊元表示，下周一到下周三台灣附近持續都是東南至偏南風的環境，各地氣溫持續回升，北部高溫可以上升到29-30度、中南部30-31度，只有東部受雲量影響持續是在27度左右。清晨的低溫也會逐漸回升，日夜溫差將逐漸縮小。

天氣方面，北部大致是晴到多雲，中南部雲量較少天氣更穩定一些，東部則是持續雲量較多，大致是多雲天氣，偶有局部短暫飄雨機會。

比較大的天氣變化會在下周四，方俊元表示，將有下一波的鋒面通過，並在通過後有東北季風南下，各地都有降雨機會，氣溫也會隨之下降。北東部下降幅度會較明顯一些氣溫明顯轉涼，中南部地區大約下降2-4度左右。

今天起天氣好轉，明天至下周三氣溫持續回升，北部高溫可以上升到29-30度、中南部30-31度，天氣穩定。本報資料照片
今天起天氣好轉，明天至下周三氣溫持續回升，北部高溫可以上升到29-30度、中南部30-31度，天氣穩定。本報資料照片

東北季風 氣溫

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