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愛肝達人站／想要告解，但神父過春節了，只好自己反省！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

春節期間，老友傳來的心中感言。

人是高等動物，有自我反省的能力，但要反省，有時要靠別人的助力，這是心理師、神職人員、醫師及好友存在的理由。

人在健康時或一帆風順時，通常意氣風發，不太會自我反省。等到有一天失敗了或失去健康了，才會自我反省，才會求人「告解」或求醫挽救，才會後悔自己以前應該如何如何，否則也不用走上求醫無門或是告解無門的地步。

例如長期酗酒，因為肝臟沒有痛覺神經，加上只要四分之一正常的肝臟還在，人就感覺很正常，不知寶貝心肝已經慢慢在敗壞，等到有一天肚子大了，眼睛黃了，吐血了，才會求醫，但通常已是肝硬化末期。

此時通常只能祈求孝子賢孫或善心人士往生時遺愛人間捐贈肝臟給他，才能重獲彩色人生，否則可能就會因肝昏迷而往生。

除此之外，有些人有B肝或C肝，不知定期追蹤檢查，等到有一天肚子痛了起來，才發現肝臟長了一顆大腫瘤，若能開刀切除，還可能及時挽救，若不能切除，雖然近年來有各種其他療法出現，但通常療效不彰，而且也要天天提心吊膽，自己心裡難過，也需家人或朋友的心靈撫慰，或找神父告解了。

俗話說：「及時悔改信ＸＸ」，龍年初始，規畫未來一年行程之際，除了事業工作之外，也要把健康課題放在行事曆上。例如有了B、C肝就要每半年抽血驗一次肝機能及胎兒蛋白，以及做一次腹部超音波檢查，萬一不幸長了肝癌才能及早發現及早治療。

此外，規畫每年做個全身體檢，看各個器官是否生鏽了或零件鬆弛了，這樣有問題才能及早發現及早治療，這才是給家人、朋友及神父最好的新年禮物。

C肝 家人 神父

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