院長講堂／帶領醫護照護老幼 吳政哲努力營造家的溫暖

隨著新竹縣竹北市人口成長，對於醫療需求增加，新仁醫院院長吳政哲說，竹北人尤其在長者及幼兒醫療照護上有需求，因此他帶領同仁朝此方向努力，希望醫院能營造「家」的溫暖，讓每位病人都能獲得最好的照顧。

新竹出生率高，相對也帶來沉重的幼兒醫療需求。吳政哲指出，新仁醫院很早就投入兒童呼吸、復健治療，透過積極治療，幫助長期需仰賴呼吸器呼吸的病童能康復、健康成長。2年前醫院也朝兒童早療努力，發展遲緩的孩子若能被及早發現，在3歲前的黃金治療期展開治療，都能幫助孩子更好地步上軌道。

深耕竹北 打造全人照護

新仁醫院屬於社區醫院，1976年設立醫院，從當初僅20張病床的小醫院，擴大成竹北舉足輕重的醫療院所，更在新冠疫情期間擔任新竹縣重要的篩檢、治療醫院之一。吳政哲說，醫院努力營造「家」的氛圍感，打造成全人照護的社區醫院，在醫療照護上不僅專業，更提供溫馨與親切的服務，讓病患對於「看醫師」不那麼疏離、恐懼。

吳政哲很重視老年患者的照護，近年醫院不斷添購相關設備，除有CRC長照集團支持外，他是胸腔內科專科醫師，因此在呼吸治療方面，新仁已是不少需長期仰賴呼吸器生活病患的好夥伴。

每周2到3天，吳政哲都會利用空診時間走訪新竹合作的日照中心、護理之家查房。吳政哲說，不少患者長期住在機構裡，走訪這些病患不僅能夠掌握他們的用藥、健康狀況，若有不對勁便能及時調整，更重要的是給予患者們關心，尤其是長期臥床的老人家，一句簡單的問候，都能帶給長輩們很多溫暖與力量。

在新仁醫院服務10年，吳政哲最明白竹北人的需求，他期許自己堅持下去，以病患的角度思考，什麼才是病患需要的。未來趨勢是長者與幼兒醫療照顧最重要，吳政哲說，目前新仁醫院以家醫、胸腔、心臟、復健等科別為主，為全方位讓病患能一站式獲得照顧，將積極拓展科別，不久後醫院將開設眼科照顧長輩們的眼睛，還要設小兒科讓家長更安心。

維持健康 再忙也會跑步

吳政哲原本就讀成功大學土木系，因無法掩蓋內心想當醫師的夢想，才讀完一個學期，毅然決然休學重考醫學系、當醫師救死扶傷。從醫20多年，他從未後悔年輕時的決定，更慶幸選擇了胸腔醫學的專業，師承國內胸腔科權威彭瑞鵬醫師，因緣際會下來到新竹服務，更在新仁醫院服務2、3年後擔任院長至今，讓他能發揮所長照顧更多病人。

「追求健康沒有什麼捷徑，運動是關鍵。」吳政很喜歡打網球、桌球，即便工作繁忙，仍會抽空跑跑步機，對長者來說多運動能延緩肌無力症狀，更建議年輕的竹科工程師們，即便再忙、沒有球伴，也可堅持獨自跑步保持健康。

新仁醫院院長吳政哲努力帶領同仁肩負起照顧竹北20萬市民健康的責任。記者巫鴻瑋／攝影

吳政哲 年齡：53歲 現職：新仁醫院院長 專長：肺部呼吸道感染疾病、老人健康照護、氣喘、高血壓、心臟病、糖尿病 學歷：中國醫藥學院醫學系 經歷：台北榮總胸腔部醫師、署立宜蘭醫院胸腔科主治醫師 給病人的一句話：均衡飲食、規律運動、正常作息。