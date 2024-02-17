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焦慮世代-諮商篇／憂鬱傾向長者 僅2成7接觸醫療
超高齡化社會加劇高齡憂鬱世代，面對後半人生的焦慮以及看不見人生的典範，讓長者在晚年遇上各種情感挫折，心理健康問題更需要被重視，而戰後嬰兒潮世代，又是情感教育最不足的一代，難以訴說自身的情感與痛楚，與人之間的對談常用反話描述，面對自己的第三人生，近期有愈來愈多的長者嘗試透過諮商找到方向。
超高齡化社會帶動高憂鬱世代，衛福部委託國衛院調查，國內七千六百多名五十歲以上民眾，搭配健保資料庫分析有憂鬱傾向民眾接受醫療照顧的情形，其中有一千兩百多人被判定為有憂鬱症相關症狀，僅兩成七接觸過醫療服務，一成一認為獲得有效治療。高齡者是否願意就醫，也與是否願踏入諮商正相關。
願意接觸醫療服務的憂鬱症患者，有五大傾向，一是女性、已婚或退休或失業；二是具有較高的教育程度；三有參加社交活動；四有定期運動習慣；五對疾病察覺度高者。不願接受醫療服務者，如有酗酒習慣等，多對於情緒的認知等較為低落。
國衛院研究中，提到世界衛生組織發現高收入國家的憂鬱症醫療覆蓋率是五成二，是低收入國家的兩倍，台灣雖然是高收入國家，但憂鬱症的醫療接觸率卻是接近中等收入國家，醫療有效率則遠低於高收入國家。
國衛院分析，高齡者出現憂鬱等情緒障礙不願接受治療有三大因素：
1.恥於就醫或缺乏對於憂鬱症或情緒課題的認識
2.與外界接觸少降低社會參與率，降低治療機率
3.接受高等教育人數有限，也是低治療率的問題
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退休找到第三人生
資深媒體人靳秀麗在六十歲那年，提前從大愛電視台退休，隨後展開自己成為諮商心理師的「第三人生」，並希望幫助和自己同樣的戰後嬰兒潮世代找到「退休典範」，希望不只活躍老化，更要達到生產老化，退休後可以持續發揮專業能力、貢獻社會，更希望像英國女王伊莉莎白二世那樣，到生命最後一段時間，都能持續地貢獻社會。
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