焦慮世代-諮商篇／關心不會講 情感課要學

超高齡化社會加劇高齡憂鬱世代，面對後半人生的焦慮以及看不見人生的典範，讓長者在晚年遇上各種情感挫折，心理健康問題更需要被重視，而戰後嬰兒潮世代，又是情感教育最不足的一代，難以訴說自身的情感與痛楚，與人之間的對談常用反話描述，面對自己的第三人生，近期有愈來愈多的長者嘗試透過諮商找到方向。

「你不是應該要早點起來嗎？」、「這麼晚回家是把家裡當旅館？」、「吃這麼少要當神仙嗎？」、「你不是應該要幫我做點事嗎？」許多人關心晚輩，說的話卻不中聽，用嘲諷、酸、貶低等語氣表達，小心「台式關心」讓關係更難連結，甚至破碎。

教育部於十多年前將情感教育納入大學必修課程中，近年社會對「情感」意識抬頭，從察覺到理解並接納，試著在關係間畫出界線，避免情緒被勒索，保有自我。但過去台灣情感教育幾乎為「零」，諮商心理師靳秀麗說，許多長者「不知道該怎麼好好表達」，於是容易在與子女或孫輩的關係中，感受挫折。

許多剛從職場退休的長者，長期以來沒有與家人特別建立關係，退休後期待含飴弄孫，一開口卻讓晚輩覺得每一句都是不耐煩、討厭、否定，把關係拉得更遠。

「你不是應該要早點起來嗎？」這句話的背後可能是希望孩子作息正常，不要日夜顛倒影響健康；「這麼晚回家是把家裡當旅館嗎？」則擔心孩子晚歸遇到危險。話語的背後可能都藏有關心，但關心如果都用酸言酸語包裝，除非兒孫有著強健的心理素質，否則沒有人能接受。

靳秀麗說，長輩大多不懂得經營關係，也讓關係愈經營愈挫折，兒女關係表面緊密，實際疏離。無論準退休族或已退休族群，若期待擺脫憂鬱，擁有幸福感，情感課程必須要好好重新學習，放下傳統的框架包袱，好好表達自己，才有機會找到幸福感。