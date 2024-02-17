焦慮世代-諮商篇／長照心理諮商 八旬嬤找回價值

超高齡化社會加劇高齡憂鬱世代，面對後半人生的焦慮以及看不見人生的典範，讓長者在晚年遇上各種情感挫折，心理健康問題更需要被重視，而戰後嬰兒潮世代，又是情感教育最不足的一代，難以訴說自身的情感與痛楚，與人之間的對談常用反話描述，面對自己的第三人生，近期有愈來愈多的長者嘗試透過諮商找到方向。

「如果妳是我，妳還想活嗎？」八十七歲的陳太太日前跌倒摔破骨盆，手術出院後臥病在家，長照居家醫療團隊探視時，她總是滿口抱怨，甚至說「別再來了，我想就這樣死一死。」長照團隊轉介心理諮商，她才漸漸地打開心房，講出人生困境。

陳太太的人生初期走過戰爭，從小家境不佳，家裡所有人都得外出賺錢，她說過去的婚姻沒有愛情，只有「經濟互助」。但嫁給丈夫不久，丈夫就不幸辭世，她得靠一己之力養大孩子。含辛茹苦多年，終於拉拔孩子長大成人，孩子也順利成家立業，原以為能放下辛勞，有屬於自己的生活。

沒想到孩子長期仰賴陳太太支援，眼高手低，「賺來不及花」，工作頻頻受挫，漸漸成了米蟲，家裡經濟全仰賴媳婦支撐。不捨媳婦，陳太太開始接代工、清潔工作貼補家用，自己養活自己，只是年紀大了，某天工作時不慎摔倒，摔傷骨盆。一想到昂貴的照顧費用，接下來拖累媳婦，她內心想著是不是唯有「死」，才不會讓媳婦難做。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋說，當陳太太問出：「如果妳是我，妳還想活嗎？」彷彿要她找到一個理由告訴她，值得活下去。她當時回答，「妳活到這把年紀，還是可以教孩子，妳知道嗎？」陳太太眼睛亮了，自己一輩子最無能為力的事，居然從別人嘴裡聽見一絲可能性。

李玉嬋說，在諮商室中，從年齡來看，陳太太是最不可能出現的族群，但她在人生中找到可能的價值及意義，成為願意接受諮商的對象。台灣高齡憂鬱的背後，很多是自我價值迷失，及千絲萬縷的家庭關係，綁著他們無處可去。長照2.0大多針對「身體」健康，唯一相關心理適應服務，僅針對「困擾行為」提供照護。

衛福部長照司副司長吳希文表示，長照2.0定義的「困擾行為」，指被照顧者有嚴重情緒問題，如抗拒照顧、妄想、幻覺、遊走、日落症候群等。申請困擾行為服務人次，一一○年二一六二人次、一一一年三四九九人次、一一二年從一月到八月為三八五三人次。

李玉嬋說，年逾七十歲的長者，對於情感的認識極少，如果陳太太沒有諮商資源介入，可能墜入憂鬱深淵，台灣長者是高憂鬱、高自殺率族群，政府應透過長照體制，將心理資源帶進長照家庭，從源頭幫助長者重拾心理健康。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線