焦慮世代-諮商篇／高齡諮商 盤點人生甩煩惱

超高齡化社會加劇高齡憂鬱世代，面對後半人生的焦慮以及看不見人生的典範，讓長者在晚年遇上各種情感挫折，心理健康問題更需要被重視，而戰後嬰兒潮世代，又是情感教育最不足的一代，難以訴說自身的情感與痛楚，與人之間的對談常用反話描述，面對自己的第三人生，近期有愈來愈多的長者嘗試透過諮商找到方向。

退休後找不到目標，又或是把晚年過於理想化，加上「台式家庭」關係表面緊密，實質無深度溝通的能力，種種關係上的挫折，大幅增加「憂鬱」比率。六十五歲以上憂鬱盛行率，從民國九十六年的百分之三點三六到一○五年已攀升到百分之三點七八。衛福部心理健康司統計，光去年單一年度，約有兩千多名六十五歲以上長者赴心理衛生中心求助，顯示長輩對心理健康的追求逐漸攀升。

衛福部擬推免費諮商

青少年自殺率攀升，衛福部心健司祭出青少年免費三次心理諮商，預防悲劇發生前，接住孩子的心理需求；比青少年自殺率還高的高齡自殺率，心健司也研擬推出免費諮商服務。心健司副司長鄭淑心說，心理諮商是眾多心理支持服務的其中一種，長者的心理需求逐漸增加，光是去年社區心衛中心，就有兩千多名六十五歲以上長者求助。

「高齡長者的心理需求絕對是非常高的，只是他們不知道怎麼踏出那一步」諮商心理師公會全聯會理事林書如觀察，願意諮商的長者，可粗分為四大類，第一類是自己認為有需要主動尋求幫助、經家人建議主動找尋資源的亞健康族群、機構轉介的長照住民、兒女「受不了」被送來做熟齡婚姻諮商的老夫妻。

林書如說，高齡諮商多數談論的議題，與自我、退休規畫、死亡有關。曾協助過一位六十五歲屆齡退休的案例，初期滿懷期待與心理師討論退休規畫，但退休後約三年，討論的議題則轉為心理如何去適應身體退化；另一位八十多歲的案例，在諮商室中討論身體力不從心，而親友陸續死亡，自己該如何安排後事等議題。

諮商伴長者找自我價值

退休是長者面對人生後半場的最初期階段，許多長者對於退休會抱有幻想，進入退休後卻因幻想與事實不符而感到挫折，過去沒有過太積極的情感教育，也讓他們受困在高齡階段。

林書如說，多數長者對諮商會有質疑與抗拒，除了不知道怎麼表達，也會認為諮商師大多年紀比他們小，能懂什麼？擔心他們受的苦及身體病痛不能被同理，另外則是對於諮商仍有「頭殼壞去的人才會去」的想法。

台灣進入超高齡化社會，高齡諮商的需求絕對遠高於其他族群。林書如說，高齡諮商就像是在陪伴個案認識老化、身分的轉變、慢性病、親友過世等失落情感，最重要的是，讓他們知道有資源可以使用，接受自己老化的現況，保有自我價值，重新盤點人生，讓人生還沒完成的事情，可以努力到最後一刻，老化絕非是等著死亡。