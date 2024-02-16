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人工生殖法修法公聽會2月27日登場 正反意見將交鋒

中央社／ 台北16日電

衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母單身人工生殖合法等，27日舉行首場公聽會。有民間團體認為多個大議題在同場正反意見交鋒，不易聚焦，建議代孕獨立討論。

衛生福利部今年起將以人工生殖法修法為優先事項之一，修正草案將朝4面向研擬，包含准許單身女性使用、開放同性適用、解套代理孕母禁令，以及保障兒童最佳權利，各界贊成、反對聲浪皆有。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天告訴中央社記者，近期各界對人工生殖法修法高度關注，至今已舉行14場專家會議充分討論條文內容與修法注意事項，下一步將透過2場公聽會，讓各方表達立場，首場2月27日下午舉行，第2場大約3月舉辦，屆時若意見未收斂，不排除再加開。

吳昭軍說，時隔多年舉辦首場人工生殖法修法公聽會，原則上會先說明人工生殖法最初立法背景與修法目的，起初是希望幫助不孕症夫妻，但隨著社會變遷，如台灣同婚合法化等，有修法必要性；再來才會讓各界討論開放同性伴侶、代理孕母、單身合法使用與否等議題。

吳昭軍表示，公聽會不僅邀請立法院衛環委員及人工生殖相關團體，同時宗教與婦女民間團體及法律、醫療、家庭倫理等各領域專家受邀出席，公聽會全程直播，不僅能現場發言，各界可透過書面文件或網路留言區表達意見，第2場會議研擬針對大議題下子議題深入討論。

有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞日前曾表態台灣人工生殖成功率世界第2、價錢比各國低，長期吸引國際人士來台求子，可惜台灣卻有一群人無法適用，只能到海外求助。呼籲支持開放單身女性與同性伴侶使用人工生殖法，在有完善法規與配套措施前提之下開放代理孕母。

針對公聽會議題討論形式，台灣女人連線理事長黃淑英提醒，同性伴侶、單身合法使用及代理孕母等皆是非常嚴肅的議題，在同場次一口氣討論這麼多的大議題，「彷彿將橘子和蘋果一起打成果汁，還要人喝一口分析橘子味道及蘋果味道」，恐難以聚焦，導致公聽會流於形式。

黃淑英認為，代理孕母議題的討論不光只是技術使用層面，更涉及人與社會關係，建議國健署為代理孕母議題獨立舉行公聽會，才可能將嚴肅議題聚焦，以利各界充分表態，讓話題更細緻被討論，才可能取得社會大眾真正意見與凝聚共識。

代理孕母 修法 單身

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