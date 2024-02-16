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拉一拉就瘦？天然瀉劑讓你拉肚子瘦身 但要注意這件事

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「拉一拉就瘦，有無問過腸道的感受？」食藥署在「食用玩家-食藥署」臉書專頁提醒，小心產品添加天然瀉劑，長期使用影響腸道正常排便功能。圖／取自「食用玩家-食藥署」臉書專頁
「拉一拉就瘦，有無問過腸道的感受？」食藥署在「食用玩家-食藥署」臉書專頁提醒，小心產品添加天然瀉劑，長期使用影響腸道正常排便功能。圖／取自「食用玩家-食藥署」臉書專頁

看到「輕鬆瘦身」、「天然無西藥」的減肥產品就心動想下單了嗎？食藥署在「食用玩家-食藥署」臉書專頁提醒，小心這些產品可能添加了刺激腸道的天然瀉劑，例如番瀉葉、蘆薈、決明子等，這些成分食用後會強力腹瀉，產生體重變輕或肚子平坦的感覺，但長期使用會影響腸道正常排便功能。

食藥署建議，在購買標榜「順暢輕盈」的產品前，應先確認成分，徵詢醫師、藥師及營養師的意見，避免在不知情的情況下長期使用，影響腸道健康。

許多生活中常見的植物中都存有天然致瀉成分，例如番瀉葉、阿勃勒果實、蘆薈、決明子等，這些致瀉成分在不同植物與不同部位的含量都不同，服用含此類植物產品時，都要格外留意。

食藥署表示，番瀉葉及阿勃勒果實都含有番瀉苷，番瀉苷會刺激大腸壁聚集水分，進而促進腸道蠕動產生腹瀉，是最常見的天然致瀉成分，常出現在減肥梅或是茶包產品，有慢性腹瀉、腸阻塞、孕婦、授乳婦女及未滿十歲兒童等不宜食用。

食藥署已預告不得將阿勃勒果實作為食品原料，而番瀉葉茶包若標示或檢出番瀉苷每日使用劑量為12mg以上者，應以藥品管理。

蘆薈植物葉片含有蘆薈素，外層的綠色表皮因為比葉肉含有更多的致瀉成分，在食用時應完全去皮，僅使用葉肉為宜。

決明子也是一種天然瀉劑，常利用加工加熱的方式來減少其致瀉成分。然而，每個人體質不同，有些人食用加工處理後的決明子產品還是會產生腹瀉的可能。

食藥署提醒，長期使用瀉劑會影響腸道正常排便功能，在購買標榜「順暢輕盈」的產品前，應先確認其成分，徵詢醫師、藥師及營養師的專業意見，避免透過臉書與line等管道購買來路不明的產品，避免在不知情的情況下，長期使用瀉劑，影響腸道健康。

醫師 阿勃勒 食藥署

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