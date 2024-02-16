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周六西半部留意「日夜三溫暖」 下周這日起全台降溫影響至月底

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
氣象署預報員陳姵安指出，明日白天東北季風減弱回溫，北台高溫可達21至26度，其他地區約24至28度。聯合報系資料照
氣象署預報員陳姵安指出，明日白天東北季風減弱回溫，北台高溫可達21至26度，其他地區約24至28度。聯合報系資料照

中央氣象署表示，明天清晨受東北季風、輻射冷卻影響，台南以北低溫僅12至14度，西半部日夜溫差大。下周四有鋒面通過、東北季風增強，全台逐日降溫，預計會影響至2月底，屆時北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。

氣象署預報員陳姵安指出，明天清晨受東北季風影響，水氣減少，但受輻射冷卻各地偏冷，台南以北低溫僅12至14度、高屏地區及台東僅17度，白天東北季風減弱回溫，北台高溫可達21至26度，其他地區約24至28度，西半部日夜溫差大，東半部及恆春半島有零星短暫雨，並持續到下周三。

陳姵安指出，下周四鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉涼，其他地區則是周五轉涼，水氣也逐漸增加，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，其他地區為多雲到晴，這波預計一陸影響到2月底，整體台灣都偏涼。

她表示，下周四這波鋒面為逐步降溫，北部高溫為23、24度，低溫15、16度；周五高溫再降至18、19度。另外，她也說，明晚中部以北、下周日至周四金門及馬祖有局部霧跟低雲，提醒民眾留意。

低溫 東北季風 高溫

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