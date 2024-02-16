通勤月票已19縣市上路 台鐵自動售票機將增續購票功能

行政院發行TPASS通勤月票已有19個縣市上路實施，台鐵公司今表示，自動售票機新增通勤月票續購票及查詢服務功能，2月23日起全台各車站共432部自動售票機皆可提供TPASS續購功能。

全國規劃推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，根據交通部公路局統計，截至2月1日，全國累計已有約449.5萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約3.3億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

經公路局統計，在加值購買通勤月票人次部分，1月全國約有59萬人次加值購買TPASS通勤月票方案（包括基北北桃約47.3萬人次、中彰投苗約2.3萬人次、南高屏約7.1萬人次、桃竹竹苗約1.7萬人次、東部3縣市約0.5萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.1萬人次）。

台鐵公司表示，旅客於自動售票機進行續購TPASS通勤月票，可於原通勤月票訖日10日內（MeNGo卡3日內），以原設定的通勤區域及月票方案為限，此續購付款方式以票證卡片之餘額扣款（電子錢包內扣款），如餘額不足時，可先於自售機辦理現金加值。

台鐵公司表示，各車站自動售票機可提供該搭乘區域內原方案續購票設定，如台北車站僅能提供設定基北北桃區域1200方案通勤月票，不可設定其他區域，如中彰投苗、南高屏區域通勤月票。