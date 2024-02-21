日本孝親自由行！安心秘訣：行程要彈性、父母用藥準備好

父母用藥習慣

爸爸有高血壓、糖尿病等慢性疾病，因此每天都要定時用藥，避免衍伸的病發狀況，出國前夕須做好藥品充足準備，避免太冷、過熱的旅遊地點，在行程安排上也該保留休息的行程，做好萬全準備才能順利地出遊。

畢竟有慢性疾病的狀況，在旅途中我盡量選擇飲食清淡的餐點，像是壽司、釜飯、烏龍麵、蕎麥麵等餐點，多吃水果蔬菜，攝取更多纖維質幫助腸胃蠕動。日本的拉麵大多重鹹，因此在口味上就會選擇清爽系的蔬菜拉麵、清雞湯，湯頭含鈉過量因此只吃麵不喝湯。

父母出遠門必須攜帶慢性疾病等藥品，建議出國前夕先向醫師告知去多久？去哪裡玩？請醫師依目前身體狀況評估並調整藥品，務必增加出國期間藥品的份量，並隨身攜帶一份，其餘的放行李內妥善打包，行李內的藥品完封不動的用「藥袋」盛裝。

帶著「藥袋」出國不會是麻煩事！若是在安檢時需要檢查，藥袋上的資訊可讓海關確認攜帶的藥品為何，上頭清楚註明藥名及用藥資訊，再者萬一不小心在國外緊急就醫，國外醫生就可直接透過藥袋資訊瞭解用藥狀況，以利診斷。若懶得帶「藥袋」也沒關係，用手機拍照存放也是一樣。

既然爸爸有高血壓與糖尿病的問題，除了飲食上需要注意，在行程的安排也要多多諒解！剛開始進行孝親自由行時，我沒有留意父母的用藥狀況，只知道三餐要記得吃藥，結果在行程上排了太多景點，讓父母容易疲累，動不動就要坐下休息，後來明白父母的身體狀況，就把景點排得較為寬鬆，並隨時留意他們的疲勞程度，偶爾還會安排回飯店休息數小時，讓父母保有充足的體力。

我也愛疑問 Q：要幫爸媽買機票了！廉價航空來回價格非常漂亮，可是紅眼班機的時間都在凌晨起飛，雖然能夠一早就到日本開始玩樂，不知道爸媽受不受得了？ A：關於這個問題我自己思考許久，考量到父母的生活習慣與睡眠，擔心第一天還沒玩就累慘。所以我決定出發前一天備妥行李，讓他們提早晚間8、9點就睡覺去；抵達日本的第一天下午進飯店馬上安排午睡2至3小時。根據我們好幾次的配合之下，這樣安排不錯，鮮少凌晨出門的他們當然會愛睏，我請他們搭車、搭機時多休息，利用空檔時間補眠，這樣第一天一早就能在日本打卡跟大家說ございます囉！

圖／東販出版提供

成為天氣預報員

現今的天氣預報精準程度幾乎可以完全參考，一趟旅途是否順利得令人流連忘返，天氣佔有絕大因素。天氣好，走到哪裡都是美景，欣賞起來更是身心舒暢；天氣不好，就調整行程拿出備案，走去哪都不方便，只能選擇室內行程，像是改去美術館來陶冶身心。

把自己當作天氣預報員，從出國前夕至旅程期間都不要間斷的看天氣狀況，天氣好不好我們無法決定，但是氣溫卻可以完全掌握，在衣物的準備上先下功夫。 《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》。圖／東販出版提供

在日本旅行的早晨，我會把電視打開看晨間新聞氣象，日本氣象局的資料豐富，可以輕鬆瞭解旅遊期間的天氣，更精準的還會標示早上與下午的天氣及氣溫變化，早上就可以跟父母報告當日天氣，以及是否要帶遮陽用品或是雨具，讓自己就像是個小秘書一樣貼心。

我也會教導父母學會開啟飯店的電視，早上的新聞會直接在畫面左右兩側打上地區的天氣，日文的漢字與中文相似，只要會看地名與天氣圖案就可以了，如此一來他們也能學會如何準備當日的服裝。

(本文摘錄自《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)