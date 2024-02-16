台灣、印度已簽MOU？ 勞動部：後續將依程序完成換文

針對媒體報導中華民國駐印度代表處、印度台北協會今天上午透過視訊方式，完成了台灣、印度勞務合作備忘錄（MOU）的異地簽署，勞動部說明，今（16）日由我國駐印度代表處大使葛葆萱及印度台北協會會長葉達夫視訊簽署MOU，雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，持續討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，有關台灣、印度的MOU進度，目前雙方仍在持續推動洽簽事宜，還沒完成最後程序，若雙邊已正式完成簽署，就會盡快對外說明。

蘇裕國說，印度在海外已經輸出超過1800萬名人力，像是德國、義大利、以色列、阿拉伯半島都有引進印度移工，日本去年也已經跟印度簽署MOU，南韓也正在洽簽當中。他重申，國人最關心的引進人數、適用行業，都要等簽署MOU程序完備後，將再進一步展開工作層級會議討論。

勞動部說明，台印度雙方簽署MOU，其中明定印度移工開放行業及人數由台方決定，印度方將依我方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。MOU簽署後，勞動部也將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，由跨部會共同審慎研議，並廣納社會各界意見，採循序漸進、務實辦理。

勞動部說，待各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

勞動部強調，將參考其他國家引進印度移工模式，並邀請熟悉印度民情專家提供諮詢意見，同時參考外交部協助蒐集建議，審慎評估符合我方文化民情的移工來源地區，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。