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日本孝親自由行！出國不吵架重點：搞清楚父母日常習慣

東販出版／ 文‧盧德瑋（R瑋哥）
圖為帶父母出國自助旅行示意圖。圖片來源/ingimage
圖為帶父母出國自助旅行示意圖。圖片來源/ingimage

瞭解父母日常模式

日常的生活方式可能會因為出國變得不同，有時候微不足道的習慣在出國後會成為困擾，說它是困擾或許太過分了些，畢竟是因為不瞭解才會覺得是困擾；其實多了解父母的日常生活習慣，就能在出國途中減少困擾，比如吸菸、嚼食檳榔這檔事。事先知道日本的禁菸狀況，如果在公共區域吸菸，就必須在指定的「吸菸區」才行；至於檳榔屬於植物鮮果實的一種，在日本屬於農產品類，攜帶入境不但會被沒收，還可能吃上罰款喔！

父母並不懂得其他國家的生活習慣，在台灣我們愛怎麼樣就怎麼樣，到了日本就得遵守別人的法律與規則；所以第一步先瞭解父母的生活習慣，以行前會議的方式婉轉的讓父母接受出國旅遊與在家生活的不同，還能在行前透過分享過去自己的經驗，讓父母感受到我這麼愛出國確實有學習到風俗民情的一環。

圖／台灣東販提供
圖／台灣東販提供

禁菸區

日本於2018年修正〈健康增進法〉，包括學校、醫院、行政機關等公共設施，在其用地範圍內全面禁止吸菸，於2019年7月1日全面實施。2020 年4月1日起實施已全面實施禁菸規定。如需吸菸請至指定戶外或室內設置的吸菸場所。

禁止入境的農產品

根據日本植物防疫所網站資訊，禁止進口之項目土壤、帶土壤的植物、危害植物的檢疫性有害生物與稻草及稻穀（朝鮮半島及臺灣除外）；非禁止進口品之下列植物需接受進口檢查之項目，樹苗、球根、種子 切花、蔬菜、果實、榖類、豆類、木材、辛香調味料之原料、中藥之原料等。

《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》。圖／台灣東販提供
《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》。圖／台灣東販提供

爸爸愛疑問

Q：檳榔可以帶嗎？這算零食吧！帶一點出國吃應該沒關係吧，我每天習慣嚼食檳榔，突然不能吃好不習慣。

A：爸爸這不行帶，檳榔不屬於零食啦！日本國農林水產省植物防疫所規定檳榔屬於新鮮種子類，沒有檢驗證明書的植物是不能出入境，被查驗到不只違法還可能處以罰款最高100萬日圓唷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

(本文摘錄自《帶爸媽去日本自由行：不趕路、不排隊、多詢問、多拍照、多休息，掌握二不三多原則，讓孝親也能輕鬆玩》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)

抽菸 日本 自由行

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