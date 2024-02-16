影／年代旅遊遭勒令停業…富國島團客改自由行 回台再求償

日前年代旅遊富國島團部分旅客在春節期間遭丟包，交通部觀光署要求年代旅遊今天的富國島團禁止出團，但仍有團員照常出境。團員受訪時表示已被知會沒有食宿和接應，但錢都付了，就當自由行，會有當地導遊協助，回台之後再和旅行社求償。

桃園國際機場今天飛往富國島的班機僅有2班，分別是下午2時的越捷航空VJ845航班和下午2時40分的星宇航空JX8705航班，禁止出團消息出來時，越捷航空的旅客因年代旅遊未付錢給越捷航空所以團員並無機票未登機，部分搭乘星宇航空的旅客則因年代旅遊有先付機票錢，因此有機票並等待登機，飛機已於下午3時29分起飛。

據消息指出年代旅遊今天的富國島團有16名旅客是搭乘星宇航空JX8705航班，有不願具名的團員在受訪時表示今天有接獲品保協會通知，因為年代旅遊已經沒錢、負責人錢空空，當地的食宿也都沒有付錢，因此他們出團到當地不會有接應、也沒有食宿，希望他們不要出團。

團員說，每人團費大約新台幣4萬元，錢都已經付了，所以還是會照常出發，旅行社這邊，我們應該也拿不回全部的團費了，所以就當作自由行，東南亞國家應該也不用太緊張。

團員指出今天出發前也有和原本的領隊接應，領隊雖然因為年代旅遊沒錢、最後沒有和年代旅遊簽約，但有幫他們聯繫當地熟識的導遊，在當地的前3天可以幫忙帶團，所以他們到當地後也會先和對方聯絡。