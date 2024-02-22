「開心農場」種什麼？小番茄搭配花生、蔥…這些蔬菜一起種長更好…

蔬菜間的相容性也很重要

蔬菜和人一樣，也有合不合得來的問題。蔬菜的組合方式會影響生長是古今中外的經驗法則，而這些經過觀察的心得亦流傳給後人參考。適合栽種在一起的蔬菜就叫做「共生植物」。

這種情況就好比里山與原野之間交互共存的多種植物，此為自然的原始風貌。既然如此，何不在菜園裡將合得來的蔬菜種在一起，藉此栽培出更多蔬菜呢？

「共生植物」有4個好處。

圖／東販出版提供

善用有利的相乘效果

第一個是「促進生長」。舉例來說，毛豆與花生等豆科蔬菜的根部通常會與根瘤菌共生，可以將空氣中的氮轉化為養分。如此一來周圍的土壤就會變得肥沃，進而促使其他蔬菜順利生長。

第二個是「驅逐害蟲」。蟲子原本就相當偏食，而且每種蟲子食用的蔬菜都是固定的。因此只要將不同種類的蔬菜種在一起，就能讓害蟲找不到可以食用的蔬菜。如果能在附近栽種氣味讓蟲子厭惡的蔬菜（例如香草植物），這樣也能夠驅逐害蟲，降低寄生的機率。 《超圖解天然菜園入門：零農藥、好種植、小空間也OK的居家簡易種菜提案》。圖／東販出版提供

第三個是「預防病害」。土壤中通常會存在對蔬菜有害的菌，但只要與蔥類等具有殺菌效果的蔬菜一起栽種，就能有效抑制有害菌的滋生。

第四個是「善用空間」。只要蔬菜之間合得來，就能緊密栽種。例如，植株較高的番茄根部可以種植在地表蔓生的花生。

蔬菜的組合方式不同，效果也會跟著改變。有時只有一種效果，有時則是4種兼具。只要栽種多樣的蔬菜，整個菜園的環境就會更加多元，進而促使蔬菜更容易成長。

(本文摘錄自《超圖解天然菜園入門：零農藥、好種植、小空間也OK的居家簡易種菜提案》，台灣東販出版，未經同意禁止轉載。)