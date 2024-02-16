安平燈區無人機表演還有8場 黃偉哲：收齊畫面要來3次

2024台灣燈會在台南由安平燈區於2月3日先開展，春節期間吸引許多攝影愛好者及民眾前往欣賞，民眾驚呼連連。觀旅局提醒空中展演於3月10日前每周六日晚間7時45分演出，每次展演12分鐘，本周六日起還有8場次，歡迎把握時間來賞燈會、看空中展演。

觀旅局表示，展演由台灣在地團隊操刀，運用安平燈區水域特色，結合無人機、煙火、雷射及燈光秀，以劇場的概念用科技聲光效果，每場次安排500台無人機，並輔以符合港區安全規範的精采中低空煙火搭配整體演出，廣受好評。其中初三及初四無人機展演出現小北百貨、文章牛肉湯等台南在地業者，引起網友熱議，紛紛表示很有台南味、有在地特色，以及小北百貨真的很方便、牛肉湯來台南必吃、謝謝在地企業的參與等等。

市長黃偉哲表示，大型活動規畫不易，所需人力物力等經費不少，特別感謝社會資源的參與，讓活動場次得以擴大及精彩。今年台灣燈會適逢台南400年，在規劃燈會時即以儘量納入在地元素為目標，包括文化內容與技術應用，都應結合台南已有的成果。

此次的無人機表演用的就是台灣團隊開發的無人機，共有「回眸大員、府城詩畫、夢迴台南」等三部曲，展演設計配合台南文化、歷史和景點生動展示，搭配動人曲目引人入勝，強烈吸引觀眾的目光，要收集齊全畫面的朋友記得要連續來三次。

觀旅局長林國華表示，「2024台灣燈會在臺南」安平燈區空中展演由世界煙火大賽評審的黃泰導演策畫，以「憶台南」為設計主軸，共有三部曲，每部曲分四幕次主題展演，配合音樂、煙火、雷射、燈光秀設計，在空中精彩演繹2024年台灣燈會。

讓500架無人機成功群飛表演的幕後功臣，是位於沙崙智慧綠能科學城的台南在地業者「台灣希望創新」，執行長李清志博士表示，這些複雜的無人機隊形變換，全部由台南創業的無人機團隊完成，不僅象徵台灣歷史的發展，也展現台灣無人機產業已經達到國際級的水準。

2024台灣燈會採用台灣本土開發的無人機與技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，均在台南沙崙科學城完成，讓民眾透過群飛表演，也能知道台灣在無人機產業的發展，加上精采的煙火設計，場場閃亮安平夜空。

台灣燈會主燈將於2月24日元宵節在「高鐵燈區」啟燈，包含「主展區」、「城里有光展區」及「綠能燈區」，整體包含競賽燈區作品有近300件，也將有70多組國內外傑出表演團體，帶來逾百場的精彩展演。

高鐵燈區的主燈「龍來台灣」，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，結合具象與抽象的大型立體內發光燈籠手法，塑造2024台灣燈會主燈氣宇非凡的王者之風，充分彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

安平燈區空中展演演出彙整表（19點45分至19點57分）

2/17(星期六)一部曲【回眸大員(歷史)】 2/18(星期日)二部曲【府城詩畫(文化)】 2/24(星期六)三部曲【夢迴臺南(多元生活)】 2/25(星期日)一部曲【回眸大員(歷史)】 3/02(星期六)二部曲【府城詩畫(文化)】 3/03(星期日)三部曲【夢迴臺南(多元生活)】 3/09(星期六)一部曲【回眸大員(歷史)】 3/10(星期日二部曲【府城詩畫(文化)】 （閉幕日）

安平燈區最受歡迎的空中展演還有8場次，觀旅局提醒千萬別錯過。圖／台南市政府提供

安平燈區最受歡迎的空中展演還有8場次，觀旅局提醒千萬別錯過。圖／台南市政府提供